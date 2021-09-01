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酒駕撞死媒體人黃暐瀚母 美髮師判5年4個月

記者白錫鏗／台中1日電

美髮師方兆杰今年5月酒後駕賓士轎車撞死媒體人黃暐瀚的7旬母親，他肇事後到超商買啤酒喝，否認酒駕，被檢警調監視影帶並傳訊證人戳破；方案發前一天才酒駕闖紅燈被查獲，台中地方法院昨天依酒駕致死罪判方5年4個月徒刑，酒駕闖紅燈判刑3個月。可上訴。

本案8月11日召開辯論庭，方自稱在看守所內抄寫心經，當庭向被害人家屬鞠躬道歉，表示後悔，但黃暐瀚的哥哥不接受，指「母親發生不幸前一晚，希望參加孫子婚禮，沒想到發生這樣的事」，拒絕和解。

30歲方兆杰5月5日凌晨4時許酒後開車返家，撞死黃暐瀚母親；警詢時他否認酒駕，辯稱最後一次喝酒時是5月3日晚間，肇事當時因驚嚇才至超商買啤酒喝壓驚，檢警查出他前一晚到KTV唱歌，調包廂監視器畫面，同行友人證稱他喝酒，方才坦承。

檢方起訴，方男5月4日凌晨在台中市西屯區火鍋店喝含酒精成分燒酒雞數碗，酒駕闖紅燈遭警攔查，酒測值零點25毫克，檢察官以他無前科、未肇事，訊後請回。

當晚10時，方駕駛賓士車載友人李男至KTV包廂唱歌，喝啤酒及威士忌至隔天凌晨，方酒駕沿中市東興路行駛，在樹義一巷交叉路口撞上步行穿越路口的黃暐瀚媽媽陳姓婦人，陳婦彈飛倒地頭部重創，送醫不治。

方肇事後下車至對面超商店購買啤酒飲用，經警測得酒測值為0.4毫克。

台中地院行政庭長林源森說，方男酒駕闖紅燈被警查獲，未記取教訓，次日又酒駕撞死黃暐瀚年邁母親，造成被害人家屬無法抹滅傷痛，合議庭審酌後予以重判。

超商 檢察官

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