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台灣棒壇「萬人迷」 一代象王光輝56歲癌逝

記者陳宛晶／台北31日電
象隊傳奇球星王光輝於故鄉花蓮辦引退賽，在滿場球迷見證下告別球員生涯。(本報資料照片)
象隊傳奇球星王光輝於故鄉花蓮辦引退賽，在滿場球迷見證下告別球員生涯。(本報資料照片)

總是把「問題不大」掛在嘴邊，棒壇永遠的「萬人迷」王光輝低調走完人生九局下半，昨天上午因肝癌辭世，享年56歲，令棒壇好友、球迷都震驚、不捨，大兒子王威晨已向中信兄弟隊告假，確定缺席今日賽事。

王光輝1988年就進入兄弟飯店棒球隊，是兄弟元老球員，也是中職史上第一位打擊王，生涯曾連續12年、合計13次入選明星賽，手握六座最佳一壘手、三座金手套；2004年6月26日選在與他背號「26」一樣的日子舉辦引退賽。

王光輝15年中職生涯累積1009支安打、91轟、2成85打擊率，為兄弟隊史傳奇球星，兒子王威晨目前也是兄弟人氣球星。

王光輝退役後續留兄弟教練團，也曾任總教練兩年半，2009年季中因戰績不佳交出兵符，近年於業餘帶隊，回到家鄉花蓮執教，年初即因健康因素請辭大漢學院棒球隊總教練。

王光輝在去年底就診斷出罹患肝癌後期，持續各種治療後，近幾個月病情加劇，上周住進安寧病房，昨天上午離世。

兄弟今天在洲際主場出戰味全龍隊，全隊將別上黃絲帶出賽，賽前舉辦哀悼儀式，球場大螢幕播放悼念影片，場外也會架設紀念背板供放置卡片、花束等追思物品，與球迷一起向永遠的「萬人迷」道別。

草創球星相繼凋零

從去年至今，中華職棒元老級球員傳出不少憾事，前兄弟象隊總教練王光輝昨天病逝，也是繼「一代象」隊友陳逸松、統一獅隊鄭百勝、三商虎隊凃忠男之後，短短九個月內第四位離開人世的職棒元年球星，讓老球迷不勝唏噓。

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