防豬瘟禁廚餘 豬農喊話別判死 飼料成本貴

台灣 為避免走私豬肉成了非洲豬瘟防疫 破口，9月起暫停廚餘養豬一個月，昨起廚餘已開始禁入養豬場。行政院長蘇貞昌昨視察時強調現在是非常時期，「就差這口氣」，挺不過可能全台豬肉產業都倒閉，挺過去大家都「大好過」。但有畜牧場負責人認為，飼料養豬成本高，長期禁養他們會撐不住；也有豬農說，應落實高溫 蒸煮，而不是給廚餘養豬戶判死刑。

但台灣平均每天回收逾1200公噸養豬廚餘，如今該送哪處理？屏東縣長潘孟安甚至宣布，拒絕外縣市廚餘入境屏東。環保署說，全台廚餘處理總量能足夠，但坦言政策臨時改變，需時間調配，部分將送垃圾掩埋場或焚化爐。

蘇貞昌承諾有補助

行政院長蘇貞昌昨前往新北林口視察時說，即起所有廚餘停止運入養豬場；9月起養豬場全面暫停使用廚餘養豬；暫停廚餘養豬期間配合使用飼料者，每頭豬補貼飼料差額500元台幣，若轉型不再使用廚餘養豬，可獲每頭豬2500元台幣補助。

不過畜牧場負責人認為，長期禁止廚餘飼養豬隻會讓他們撐不住，盼政府能有其他辦法。豬農也感嘆，飼料成本高，不該因不當政策造成台灣豬絕跡。

經營四家養豬場的洪小姐說，自家加起來約3000頭豬全是黑豬，一般要餵廚餘至少一年，每頭每天平均吃5公斤廚餘，換算成飼料每個月支出會多上百萬元，她建議政府讓業者落實攝氏90度高溫蒸煮，不要不給餵廚餘，否則等同判豬農死刑。

她甚至說，台灣豬是台灣人的驕傲，不該因不當政策讓台灣豬絕跡，好讓人民吃萊豬嗎？

根據環保署統計，平均每天回收總廚餘2246公噸，而每天送到養豬場有1263公噸廚餘，無法再送養豬場後該如何去化？

環保署督察總隊技監林左祥坦言，全台廚餘處理總量能雖多出廚餘總量一成，但農委會政策緊急臨時，有些廚餘快速發酵的設備須有養菌時間，不可能馬上就把廚餘丟進去。因應此次突發狀況，有部分要先瀝乾送到垃圾掩埋場，另一部分是瀝乾後送到焚化爐焚燒。

屏東縣長潘孟安已宣布，拒絕外縣市廚餘入境屏東。高市環保局說，高雄每日廚餘約110公噸，將由原廚餘清運者載到資源回收廠焚化處理，已要求清運業者將廚餘瀝水、分類及減量。