全台329萬人勾選BNT 高端接種率再下探

全台灣已有329萬人勾選BNT疫苗。（本報資料照片）

近200萬劑BNT 疫苗即將抵台，讓第6輪高端疫苗 接種率再次下探，8月27日僅77.2%，整體接種率為86.5%。指揮官陳時中 表示，確實比前幾波的九成施打率低一些，但也不算非常低。指揮中心共準備86萬多劑高端疫苗，第6輪接種結束，僅64萬人接種，仍剩22萬劑疫苗。

指揮中心於28日重啟公費疫苗預約平台，開放意願登記，並將BNT納入選項，截至昨天傍晚5時，已累積329萬4037人單選、複選BNT疫苗。單選BNT者21.6萬人，仍有84.2萬人「非莫不打」；在複選方面，選擇AZ、BNT和莫德納等三種疫苗者人數最多，達166萬人，其次為同時勾選BNT、莫德納者，共有116萬人。

第7輪AZ疫苗預約登記將於今天中午截止，截至昨天下午5時，共78萬多人完成預約，僅達7成8，約22萬多名符合資格者並未上網登記，推測應想改打BNT疫苗，而放棄這次接種機會。

目前台灣第二劑接種率偏低，僅個位數，部分專家建議，面對Delta變異株威脅，應須提高第二劑接種比率。但陳時中重申，現階段仍以擴大第一劑疫苗涵蓋率為目標，希望更多人擁有基本保護力，再補足第二劑的接種。目前疫苗人口涵蓋率達42%，劑次人口比為每百人46.38劑。