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觀察站／昔日高喊衝衝衝 蘇貞昌碰到疫苗擋擋擋？

記者吳亮賢
行政院長蘇貞昌（前）過去常高喊「衝衝衝」，如今面對台灣的疫苗荒卻只見「慢慢慢」、「擋擋擋」。（中央社）
行政院長蘇貞昌（前）過去常高喊「衝衝衝」，如今面對台灣的疫苗荒卻只見「慢慢慢」、「擋擋擋」。（中央社）

行政院長蘇貞昌在政壇以強勢作風聞名，更素以高執行力自豪，從過去「衝衝衝」到現在的「有政府會做事」，口號展現自負與霸氣。然而，在人民面對疫情威脅的性命存亡時刻，正需要政府帶頭披荊斬棘取得疫苗，採購進度卻只見「慢慢慢」，對於民間有意協助，更被質疑是「擋擋擋」。

去年全球疫情大爆發，台灣維持八個多月的本土零確診紀錄，政府不斷以「國際防疫模範生」形象大內宣，未料今年的機師染疫事件延燒成社區感染後，不但光環瞬間消失，對比國外已啟動大規模疫苗施打，台灣更宛如平行時空，最基本的疫苗需求都捉襟見肘。

對於各界質疑政府疫苗採購政策跳票，到貨量嚴重不足，執政黨不斷以國際疫苗缺貨及中國打壓等因素開脫，讓鴻海創辦人郭台銘忍不出跳出來喊話，要幫政府採購BNT疫苗；但面對的，卻是政府的冷處理，以及關卡重重的採購簽約程序，最終耗時近兩個月才正式簽約。

以結果論，疫苗終於買到了，但在虛耗過程中，疫苗遲一刻來，就是持續讓人民暴露在風險中，更造成許多寶貴生命喪失。雖政府一再宣稱沒有卡關，但遊戲規則掌握在政府手中，變與不變只在為政者一念之間，再多繁文縟節都只是藉口，怕功勞被民間搶走、甚至被貼上「民間能、政府不能」的標籤，恐怕才是「不能說的秘密」。

對比先前堅持振興券收1000元台幣的強勢立場，即便黨內派系圍攻，蘇揆仍展現「雖千萬人吾往矣」的態度。若此份膽識與氣勢，能撥一點為民間團體開道，放下不知所謂的面子與堅持，解決的不但是政府頭痛難題，民眾也會感念在心。

相較於郭台銘的積極「搶貨」，更可見蔡政府的消極被動。可嘆的是，風塵僕僕的郭台銘，還要吃蘇貞昌的軟釘子。但蘇揆遇到民間協助疫苗採購就變得小鼻子小眼睛，不禁讓人納悶，「衝衝衝」的氣魄而今安在哉？

疫苗 郭台銘 台灣

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