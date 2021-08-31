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郭董爭取3000萬BNT 蘇貞昌給軟釘子：謝謝提醒

台灣新聞組／台北31日電
行政院長蘇貞昌（前）30日視察中央流行疫情指揮中心，稱已預購次世代莫德納疫苗。（記者曾原信／攝影）
行政院長蘇貞昌（前）30日視察中央流行疫情指揮中心，稱已預購次世代莫德納疫苗。（記者曾原信／攝影）

鴻海集團創辦人郭台銘29日晚間在臉書公布，除今年採購的疫苗外，「已向BNT表達明年為台灣保留3000萬劑額度」，呼籲政府疫苗供應不斷鏈，「有備無患」勝於「量出為入」。對此，行政院長蘇貞昌昨早視察指揮中心時僅簡單回應，指揮中心已預購次世代莫德納疫苗，「感謝台積電、鴻海永齡和慈濟熱心捐贈疫苗，也感謝郭董善意提醒。」

蘇揆說法被解讀為給郭軟釘子。行政院發言人羅秉成補充表示，蘇揆的談話很清楚，是對郭台銘的善意提醒表示感謝，政府會加以注意的意思。羅秉成說，蘇揆也表示「只要防疫有需要，都會超前部署，指揮中心已預購次世代莫德納疫苗等」，是在說明政府已經為明後年疫苗的施打做準備；至於其他疫苗也會視需求，由指揮中心依據專業繼續向外購買，並無任何排斥特定疫苗的意思。

對於蘇揆疑似給郭台銘軟釘子，郭台銘子弟兵、民眾黨立委高虹安認為，「蘇揆不應該認為台灣疫苗採購已經足夠」。高虹安表示，變種病毒造成突破性感染，各國都計畫施打第三劑，國際研究也指出，打第二劑BNT及AZ疫苗四至六個月後，防護力有下降狀況，「今年已接種過疫苗，很可能明年還要再接種，疫苗採購不應該如蘇揆講的已經購買劑莫德納疫苗就已經足夠」。

郭台銘希望為台灣備留3000萬劑BNT疫苗，卻在行政院碰了軟釘子。圖為疫苗接種現...
郭台銘希望為台灣備留3000萬劑BNT疫苗，卻在行政院碰了軟釘子。圖為疫苗接種現場。（圖：台北市教育局提供）

柯文哲酸：重點要買到

台北市長柯文哲則表示，疫苗的重點是要買到，「可是現在只看到有買，但是沒買到」，「疫苗的問題，政府要嚴肅面對，到底政策是什麼，要想好。」

中廣董事長趙少康表示，郭台銘和BNT談明年保留3000萬劑疫苗，但蔡政府好意思再讓郭台銘去買嗎？政府不是沒錢，但就是不買疫苗，買1億劑也不過台幣1000億元，紓困就花了2000億元，「政府該做不做，捨近求遠，真的很奇怪」。

陳時中鬆口：AZ、BNT可混打

指揮官陳時中表示，之前已訂購莫德納2000萬劑，應已足夠供民眾接種第三劑，「我們的量是夠的，但不排除買的比所需更多，也一直都在談。」疫情一直在變，目前希望買更多一點，並採購不同廠牌，以分散風險。另外，陳時中表示，指揮中心專家小組認為AZ和BNT混打方向是可行的，將視疫苗進貨量，決定提供混打的日期。

疫苗 郭台銘 BNT

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