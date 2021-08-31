分居才復合…她爆頭他自縊 七旬老夫婦陳屍家中

高雄夫妻雙屍案，莊姓兄弟30日在殯儀館配合相驗。（記者邱奕能／攝影）

7旬莊姓老夫妻前天深夜被兒子發現陳屍家中，老婦倒臥1樓頭部明顯外傷，血液噴濺，莊男疑自縊在4樓頂；警方在屋內找到1把沾血榔頭，研判為行凶工具，不排除莊男殺妻後輕生，但動機未明，檢方指示解剖釐清，採檢體送驗比對。

警方調查，75歲莊姓老翁從事接骨師，74歲妻子林姓婦人在菜市場擺攤賣衣物，兩人結婚30多年，育有2子，36歲大兒子住在台南，32歲小兒子搬到新竹。

兩兄弟平常與父母保持聯繫，但連續兩天雙親未接電話，前天請附近親友前往查看，屋內燈光明亮、冷氣運轉，敲門卻無人回應，兄弟2人驚覺不對，先後趕回高雄。

據了解，夫妻十多年前因爭吵，莊姓老翁獨自到台中租屋生活，今年4、5月間腰傷，才回到高雄前金區老家與妻子同住。鄰居說，這幾個月莊一早都會到家外散步，偶爾妻子也同行，看不出感情有異狀，最後一次見到莊是三天前上午。

警方勘查門窗無外力入侵痕跡，一樓廚房流理台放著一把遭擦拭過沾血榔頭，莊男身上衣物也有血跡噴濺痕跡；懷疑他持榔頭打死妻子再尋短。

不過屋內沒有遺書，事發前鄰居未聽到爭吵，也無家暴 紀錄，兩兄弟雖對雙親死因沒有意見，檢察官 認為還有疑點，指示解剖釐清。