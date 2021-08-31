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記述迪化街興革 台北「阿嬤家」登錄為歷史建築

記者潘才鉉／台北31日電
台北市大同區「迪化街1段256號」獲文資審議會同意登錄為歷史建築。（圖：呂大吉建築師事務所提供））
台北市大同區「迪化街1段256號」獲文資審議會同意登錄為歷史建築。（圖：呂大吉建築師事務所提供））

台北市文資審議會昨天審查大同區「迪化街1段256號案」，由於該建築歷經漆行、南北貨業、棺木販售等不同業種經營，記述迪化街在地產業的沿革與興衰。更曾為「阿嬤家-和平與女性人權館」，展示慰安婦人權運動珍貴史料，經投票表決，出席委員一致同意登錄為歷史建築。

2015年「婦女救援基金會」在此開設「阿嬤家-和平與女性人權館」，作為展示慰安婦人權運動的珍貴史料、及推廣性別暴力預防教育基地。

2020年阿嬤家租約到期後，現由「東方廣告」承租經營。

建物所有權人李建興認為，迪化街一段開發較早，許多深具文資潛力的建築，希望能對保存古蹟盡一分心力，因此委託呂大吉建築事務所申請登錄為歷史建築。

呂大吉表示，迪化街一段256號鄰近淡水河14號水門，日治時期為江氏家族開設「江成發材⽊商」專門販賣棺木，後因生意不好，1953年賣給陳氏家族經營油漆代理事業，並在2007年轉由販售南北貨的李氏家族持有至今。

該建築格局與配置為典型住商合一街屋形式，保有原本構造包括牆壁、木窗、欄杆、洗石子、面磚、騎樓之磚拱等具時代內涵，其中可探究材料、工法及細部作法，見證日治時期的營建歷史。

文資產價值審查專案小組會勘後，認為該建物1920年前後落成，為一坎二落一過水，天井與後院保有原有格局、立面保有原貌，前棟二樓牆面有謝孝德壁畫，該建築也曾見證棺木販售的興衰、產權的持有變更。

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