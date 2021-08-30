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台國防部擬恢復陸官正步訓練 扁政府當年認象徵獨裁廢止

記者洪哲政／台北30日電
2024年黃埔百年校慶，傳國防部下令陸軍官校學生恢復正步訓練，屆時校慶將展示正步分列式。圖為往昔陸軍官校踢正步。（本報資料照片）
2024年黃埔百年校慶，傳國防部下令陸軍官校學生恢復正步訓練，屆時校慶將展示正步分列式。圖為往昔陸軍官校踢正步。（本報資料照片）

「踢正步」即將重新編入國軍操典？據透露，因應2024年黃埔百年校慶，國防部下令陸軍官校學生恢復正步訓練，屆時校慶將擴大展示正步分列式的訓練成果，希望「重振軍威」。

國防部昨未正面回應，但表示該部近期重新檢討「國軍基本教練」準則，包括提升軍人儀態、端正軍容禮節與提振部隊精神士氣等項目，均納入檢討範圍，以符合部隊訓練要求。

國軍廢除「正步」訓練，始於民進黨上次執政初期，認為正步與閱兵是「獨裁」象徵。2002年底由陸軍官校校長楊國強在當年國軍軍事教育會議時提議取消，2003年由國防部長湯曜明將軍方研究報告呈請時任總統陳水扁核示，正式取消國軍「踢正步」訓練。

但近年因志願役士兵訓練時間短，2016年間憲兵訓練中心一場志願役士兵結訓典禮的分列式，雖然僅採齊步行進，但部隊步伐、擺手卻凌亂不一，遭批評是「分裂式」、「丟人『憲』眼」，至今令外界印象深刻。退伍軍人甚至自購草綠服與道具槍，發起到凱達格蘭大道踢正步的民間活動，凸顯今昔訓練差異。兩相比較的影片，至今仍是影音網站的熱門點閱。

對於國防部要求陸官恢復「踢正步」訓練的政策，軍方內部眾說紛云，一謂是國防部長邱國正交代陸軍司令徐衍璞執行，但無法獲得國防部正面回應；軍方私下則予否認，稱應是國防部訓練次長室交辦。

有軍校師生透露，踢正步需要時間與體力，昔日為參加國慶閱兵或黃埔校慶，陸軍官校學生寧可不上課也要將正步踢好，但現在學業成績對軍校生而言不可或缺，要求嚴格；若要趕上2024年陸官百年校慶正步，非得從現在開始練兵不可，陸官學生面臨壓力，恐難做到。

但當年曾發起「五年級生凱道踢正步」的全球行銷事業群總經理何啟聖表示，軍事院校的授業，均經教育部核定，頒與學位，只要將軍事訓練課程略做調整，即可安排正步訓練，不致影響正常授課時數。

他認為，正步固然是一種儀式性的操演，但展現的是一種精神氣勢，精神內涵則是「團結、榮譽與士氣」，這也是當時發起活動原意。

國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲也表示，正步有其歷史傳承；過去雖有「踢到過頭」情形，但其實只要改良，在腳落下時別跺腳跟，應該就能避免身體傷害。

國防部 教育部 陳水扁

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