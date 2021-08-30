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新聞眼／重啟訓練 應先還正步「清白」

記者 洪哲政
因應2024年黃埔百年校慶，傳台國防部下令陸軍官校學生恢復正步訓練，屆時校慶將擴大展示正步分列式的訓練成果。圖為台陸軍官校學生「齊步分列」受校畫面。（本報資料片）
因應2024年黃埔百年校慶，傳台國防部下令陸軍官校學生恢復正步訓練，屆時校慶將擴大展示正步分列式的訓練成果。圖為台陸軍官校學生「齊步分列」受校畫面。（本報資料片）

在軍政互信不足的時代中，外界將踢正步訓練附加「威權象徵」的帽子，呈送時任總統陳水扁核定取消，作為國軍服膺民進黨執政的「民主進步」象徵之一。如今若要再啟這項訓練，若不先還正步訓練「清白」，如何養成與訓者對這項操典的正確認知？

國軍分列「正步」改「齊步」後，軍校與部隊不必再花時間在難度高、耗體力、備極艱辛的正步訓練中煎熬。但不可諱言，軍威門面因此少了展現形態，尤其數年前軍中鬧出憲兵「分裂式」事件，散兵部隊凌亂行進的窘態，堪稱「潰不成軍」，不但是民眾揮之不去的印象，也成為上一代軍人訕笑當今部隊訓練力道貧弱的口實，呈現世代氣勢的落差。

如今欲藉小規模恢復正步訓練，讓被視為國軍中堅的陸軍官校擔綱，一舉扳回國軍形象，可謂用心良苦。

但當年國軍廢除正步，隱含複雜的政治操作與意涵。國軍「踢正步」訓練，從兩蔣時代流傳下來，戒嚴時期被民進黨視為「黨國威權」體制象徵，陳水扁執政後，即取消國慶閱兵，而當時國防部亟欲取得新政府信賴，軍方內部即醞釀踢正步有礙健康等反應，最終在軍事會談中呈陳水扁核示廢除。

當年決策過程中，時任陸軍總司令、現任國防安全研究院院長的霍守業對廢正步曾持保留態度。他曾表示，陸官只是想換分列步伐，不是想廢正步。但當時擔任軍政協調的國防部長湯曜明加速了這個進程。

正因為踢正步訓練過去被賦予過多的政治意涵，也因此，若要小規模恢復，須先破除這層政治干擾，但這個溝通過程向來是軍人覺得最棘手且不願碰觸的部分。況且，目前重回民進黨執政，當下仍是一片掃除「威權象徵」之聲，國防部確定當局的頭腦開通了、願意公允來看正步訓練嗎？

國防部 陳水扁 民進黨

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