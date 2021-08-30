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冷眼集／信口創收 吉仲經濟學太神奇

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農委會最近砸了1600萬台幣送花給醫療院所，醫護人員收到花反應兩極，有人覺得很喜歡，但也有基層診所抱怨花束難處理，更被質疑是為了消化預算。（本報資料照片）
農委會最近砸了1600萬台幣送花給醫療院所，醫護人員收到花反應兩極，有人覺得很喜歡，但也有基層診所抱怨花束難處理，更被質疑是為了消化預算。（本報資料照片）

農委會最近花了1600萬（台幣，下同，約56.7萬台幣）採購花束送給全台醫療院所，不僅造成一些院所的困擾，更被質疑是為了消化預算，農委會主委陳吉仲29日表示，1000多萬元可以帶來農民好幾億收入，國內花卉一把也因此回到七、八十元以上。外界好奇的是，農經學者出身的陳吉仲這算術是如何得出來的，如果效益真像他說得那麼神，那何不乾脆花10億來買花，這樣就可創出數百億的收入，豈不更好？

向來以撒幣作為「唯穩」手段的農委會，因為花的是納稅錢，成本、效益、必要性，往往不在考量之列，一遇政策失當致農民反彈或農產品產銷失衡，就是補助、收購。疫情期間，許多農產品價格都受到影響，何止是花，但花因為不是民生必需品，農委會想出買以每束200元共採購8萬束花，透過花店協會串連全台300家店家送花給全台疫苗接種站，來幫忙穩定價格。

但農委會這個撒花政策，卻造成不少醫療院所的困擾，因為這當中不少是基層診所，小小的空間突然被「硬塞」一堆花，更被外界質疑是消化預算加上作公關、綁樁的急就章政策。

陳吉仲解釋說，這次疫情造成很多農業部門的影響，包括花卉產業或鰻魚、黑鮪魚外銷價格受影響，農委會的目的是在照顧所有農民，尤其是花農，也因這樣的措施，讓全台花卉價格回到每一把至少超過7、80元以上；重點是這1000多萬元可以帶來農民好幾億收入，當然一定要執行。陳吉仲把花價回穩的功勞歸功於大撒花政策，猛往自己臉上貼金，但真是如此嗎？

現在民眾到花店買花，很多人會發現進口花卉數量甚至多過本土花卉，跟過去同時期大不同，關鍵因為本土花卉量少又貴。5月中旬本土疫情突然大爆發後，花價確實受到波動，因為很多花卉成長期長達3、4個月，很多花農年初就已播種栽種，等到收成時卻碰上疫情大爆發，加上取消畢業季及公祭等大量用花場合，價格當然會受到影響。

不過，因為無法預期疫情會持續多久，花農自己也會調節產量，紛紛減產，不少花農這段期間乾脆改種果樹，加上中南部8月初的水災，不只葉菜類受損，花卉作物也受創嚴重。隨之而來的中元節，以及疫情逐步趨緩、解封，花卉需求量增大，卻碰上全台花卉產縮價揚，花商才會大量進口國外花卉。簡單來說，花價確實在7、8月時比5、6月回穩，但不是因為農委會的撒花政策，純粹就是花農調節生產以及天災、疫情趨緩等多重因素造成。

至於陳吉仲所稱千萬買花創造數億價格，這真的就不知如何得出的結果，這種誇大的數據就跟行政院長蘇貞昌說去年三倍券效益上看千億元，結果卻是用不過百萬人之譜使用的數位三倍券消費額推估出來2000多萬人消費的數據，完全是去脈絡化的橋接方式。現在陳吉仲就更神了，不用任何的計算基礎，直接乘上10倍，如果成效真這麼好，農委會該擴大辦理，每年實施，造福廣大農漁民，其他正事也都不用做了。

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