農委會千萬買花慰勞醫護 陳吉仲：可為農民創數億收入

農委會主委陳吉仲29日到台中市，和養豬協會討論說明禁用廚餘問題。（記者游振昇／攝影）

農委會編列1600萬元（台幣，下同，約56.7萬台幣）買花，送給許多疫苗 接種站和醫療院所，有些診所收到花卉後反認為困擾，農委會主委陳吉仲昨天說明，這次新冠肺炎疫情 影響很多農業產業，包括花卉和鰻魚與黑鮪魚外銷，價格受影響，農委會目的在照顧所有農民，尤其花農，因為這樣的措施，讓花卉價格回穩，讓農民收入不受疫情影響，由下而上，花農和地方政府與花卉團體、農委會共同完成。

陳吉仲說，昨日於台中和廚餘養豬農民座談時也說，如果用1000多萬經費，可帶來農民幾億收入，就一定要執行，只是執行過程，一定會確實考量醫療診所的需求，不造成業者困擾。

陳吉仲表示，疫情影響下，農委會有許多紓困 措施，讓市面幾十萬花束，傳遞給全台各地疫苗接種站，不只如此，還有協助外銷運費獎勵，協助花農在地生產銷調節措施，目的在讓農民滿意價格，增加收入，這些紓困重點，農委會樂意將每筆經費，創造出經濟效果。

他舉例，南部芒果剛開始因疫情滯銷，6月30日採取加工啟動，花不到1000萬，芒果農收入增加十幾億，這當然要做，政府的錢，創造農民幾倍，甚至幾十倍的收入，政府會做，他說如果外界有質疑，政府願意攤開每筆使用經費內容。