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Taiwan+上線 高市場5倍買斯卡羅版權 藍委質疑濫用公帑

記者周志豪、葉冠妤／台北29日電
「Taiwan+」以1200萬台幣向公視買下12集「斯卡羅」海外網路播映版權 。(圖：公視提供)
「Taiwan+」以1200萬台幣向公視買下12集「斯卡羅」海外網路播映版權 。(圖：公視提供)

中央社承辦的國際影音串流平台「Taiwan+」明天上線。據了解，起手式是以1200萬元(台幣，下同，約42.5萬美元)跟公視購買12集「斯卡羅」海外網路播映版權，等於每集100萬；偶像劇海外版權市場行情1集約20萬，每集百萬等於高於市場5倍行情。立委質疑，公視拍片用前瞻預算、中央社購片花公帑，左手、右手花的都是納稅人的錢。

國際影音平台行政總監張寒青表示，這是影音國家隊第一個合作案，就合約來說，並沒有限制國際影音平台不能買公廣集團的節目，更何況「斯卡羅」戲劇具有台灣色彩，也有六成以英語發音，是公視20年來收視率最高的節目，可為國際影音平台打下好的基礎，是值得供各國人士認識台灣歷史的一個好節目。

至於每集百萬是否超出市場行情？張寒青指出，「價格由市場決定，不便評論」，但就商業層面而言，全球版權的A級節目價錢是由市場決定，全世界幾乎都是平台可播出的範圍，授權時間也長達五年，比一般商業節目三年的授權時間還久。

台藝大廣電系教授賴祥蔚表示，中央社跟公視雖然都是影音平台國家隊成員，但仍是兩個獨立單位，中央社應先做好市場行情調查評估，更希望國際影音平台努力轉賣給外國平台，不要都是台灣埋單。

國民黨立委林奕華說，此舉證實中央社無力營運平台，公視拍攝「斯卡羅」，民眾要欣賞，還必須繳有線電視費，未來在「「Taiwan+」收看卻不用付費，恐有矛盾。林奕華表示，由於中央社與公視都是政府捐助成立的財團法人，文化部左手用政府前瞻特別預算補助公視拍片，右手又將影片賣版權給國際影音平台，左手、右手花的都是納稅人的錢，政府濫用公帑，莫此為甚。

國民黨立委曾銘宗質疑，公視獲前瞻特別預算補助拍片，卻又以高於偶像劇海外版權市場行情賣「斯卡羅」播映權給國際影音平台，是否平台預算太充足？未來要用點閱率檢視平台效益嗎？

預算 台灣 國民黨

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