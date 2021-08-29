我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

颶風艾妲升「3級颶風」 直撲紐奧良

沒去法國？趙薇被封殺後首發文 曝近況洩行蹤

農委會1600萬送花 遭質疑消化預算

記者侯俐安／台北29日電
農委會7月起執行慰勞疫苗接種站的「送花計畫」，預計花1600萬台幣、送出8萬束花給醫護人員。(本報資料照片)
農委會7月起執行慰勞疫苗接種站的「送花計畫」，預計花1600萬台幣、送出8萬束花給醫護人員。(本報資料照片)

雙北一家3人經營的小型診所上周意外接到20束花，員工都不要，醫師只好苦惱搬回家；鄰近另一家較大型診所更收到100束花，還以為有人要辦婚禮。對於「天上掉下來的鮮花」，花店脫口說出真相，原來是「農委會的美意」，這是農委會從7月起慰勞疫苗接種站的「送花計畫」。

為彌補三級警戒期間花價暴跌，農委會以每束200元(台幣，下同)價格採購8萬束花，總經費約1600萬，透過「台灣花店協會」串聯全台300家花店，送花到全台疫苗接種站，目的是協助花農，也感謝第一線防疫人員。農委會公文提及，除了花束還有感謝卡片，卡片由農委會和各縣市首長共同署名；公文還特別註記，「8萬把花束配送完畢為止」。

因為農委會的美意，雙北一間診所的小小室內空間塞滿了鮮花，鮮花雖人見人愛，但鮮花易凋零，如何善後處理卻成為意外的煩惱；員工最後都不收，醫師只好全部搬回家，當他捧著裝滿20束花的大箱子返家，還被鄰居打趣問，「你女兒結婚喔？」讓醫師一家很苦惱，當晚還特別開車分送親朋好友。

農委會農糧署副署長姚志旺說，5月疫情爆發，但5月母親節、6月畢業季，往年最需要花卉的時節卻出現花價一落千丈，一束花拍賣價不到20元。農糧署送花是盼帶動消費，因此請花店協會包裝花束後送給醫療人員，盼能提振士氣。

中華民國基層醫療協會理事長林應然證實，他收到100束火鶴花，分送給來打疫苗的病人，「有人要、有人不要」，大部分都欣然接受。不過，本報系聯合報也收到多家診所投訴反映，診所人員直言「花很美，但真的沒時間整理」，質疑農委會只是在消化預算

國民黨立委洪孟楷表示，政府紓困不到位，跟民間距離太遙遠，要印票券來振興、又有農委會四處送花，沒有把預算花在刀口上，就像是消化預算，耗資1600萬元送花，卻無法讓每個花農都受益，若只是讓特定人士收取，恐失當初用意。

預算 疫苗 母親節

上一則

Taiwan+上線 高市場5倍買斯卡羅版權 藍委質疑濫用公帑

下一則

開打5日6死 高端「爽約率」飆升 BNT抵台再補刀

延伸閱讀

防堵非洲豬瘟 台禁廚餘餵豬一個月 違者最重罰300萬

防堵非洲豬瘟 台禁廚餘餵豬一個月 違者最重罰300萬

走私貓之死 陳吉仲：我負全責 藍：臉書被灌爆才修法

走私貓之死 陳吉仲：我負全責 藍：臉書被灌爆才修法
進口月餅夾帶 台首查獲走私非洲豬瘟肉品

進口月餅夾帶 台首查獲走私非洲豬瘟肉品
台灣首度查獲非洲豬瘟走私肉 蔡英文：嚴懲杜絕

台灣首度查獲非洲豬瘟走私肉 蔡英文：嚴懲杜絕

熱門新聞

陸姓作家昨天在臉書分享打高端經歷，自認跟蔡總統同一梯接種「很榮幸」。(取材自臉書)

台56歲網路作家打高端疫苗 隔日不適猝死

2021-08-24 01:41
圖為新冠病毒模型。（路透）

台灣中山大學跨國論文：氣膠是COVID-19主要傳播途徑

2021-08-27 14:37
金融時報分析警告，對於兩岸問題，台灣在躲避現實。美聯社

堅信美國爸爸？FT：台灣全民上下漠視中共可能來犯的現實

2021-08-23 05:29
鴻海創辦人郭台銘（左）、夫人曾馨瑩（右）與家人返台，由於防疫緣故，郭台銘與家人搭上防疫計程車離去，未接受媒體採訪。記者林伯東／攝影

郭台銘返台 未針對疫苗進度發言

2021-08-22 11:33
1971年巨人少棒在美國威廉波特奪得世界冠軍，當年6名成員28日在台南市安平古堡相聚一堂，穿著棒球服現身。中央社

50年前在美奪冠 台灣巨人少棒成員安平古堡相見歡

2021-08-28 05:41
立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）。 路透

立陶宛遭經濟報復 台外交部：串連美國全力聲援

2021-08-23 08:42

超人氣

更多 >
她染疫出院回家 丈夫新冠陳屍臥房「如走進恐怖電影」

她染疫出院回家 丈夫新冠陳屍臥房「如走進恐怖電影」
影／美軍出動無人機炸死ISIS-K成員 現場畫面曝光

影／美軍出動無人機炸死ISIS-K成員 現場畫面曝光
到底幾個月後可打疫苗補強針？ 拜登考慮縮為5個月

到底幾個月後可打疫苗補強針？ 拜登考慮縮為5個月

趙薇下落曝光？網瘋傳她「跑路」連夜包機飛法國酒莊

趙薇下落曝光？網瘋傳她「跑路」連夜包機飛法國酒莊
苦等5日夜 搭不上班機 她回頭面對赤裸裸的真實阿富汗

苦等5日夜 搭不上班機 她回頭面對赤裸裸的真實阿富汗