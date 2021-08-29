農委會1600萬送花 遭質疑消化預算

農委會7月起執行慰勞疫苗接種站的「送花計畫」，預計花1600萬台幣、送出8萬束花給醫護人員。(本報資料照片)

雙北一家3人經營的小型診所上周意外接到20束花，員工都不要，醫師只好苦惱搬回家；鄰近另一家較大型診所更收到100束花，還以為有人要辦婚禮。對於「天上掉下來的鮮花」，花店脫口說出真相，原來是「農委會的美意」，這是農委會從7月起慰勞疫苗 接種站的「送花計畫」。

為彌補三級警戒期間花價暴跌，農委會以每束200元(台幣，下同)價格採購8萬束花，總經費約1600萬，透過「台灣花店協會」串聯全台300家花店，送花到全台疫苗接種站，目的是協助花農，也感謝第一線防疫人員。農委會公文提及，除了花束還有感謝卡片，卡片由農委會和各縣市首長共同署名；公文還特別註記，「8萬把花束配送完畢為止」。

因為農委會的美意，雙北一間診所的小小室內空間塞滿了鮮花，鮮花雖人見人愛，但鮮花易凋零，如何善後處理卻成為意外的煩惱；員工最後都不收，醫師只好全部搬回家，當他捧著裝滿20束花的大箱子返家，還被鄰居打趣問，「你女兒結婚喔？」讓醫師一家很苦惱，當晚還特別開車分送親朋好友。

農委會農糧署副署長姚志旺說，5月疫情爆發，但5月母親節 、6月畢業季，往年最需要花卉的時節卻出現花價一落千丈，一束花拍賣價不到20元。農糧署送花是盼帶動消費，因此請花店協會包裝花束後送給醫療人員，盼能提振士氣。

中華民國基層醫療協會理事長林應然證實，他收到100束火鶴花，分送給來打疫苗的病人，「有人要、有人不要」，大部分都欣然接受。不過，本報系聯合報也收到多家診所投訴反映，診所人員直言「花很美，但真的沒時間整理」，質疑農委會只是在消化預算 。

國民黨立委洪孟楷表示，政府紓困不到位，跟民間距離太遙遠，要印票券來振興、又有農委會四處送花，沒有把預算花在刀口上，就像是消化預算，耗資1600萬元送花，卻無法讓每個花農都受益，若只是讓特定人士收取，恐失當初用意。