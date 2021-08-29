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新聞眼／目標定位錯誤 天價治水付水流

記者鄭朝陽
今夏幾次豪大雨的水患，讓標榜「營造不缺水、不淹水及親近水」的前瞻水環境計畫備受質疑。圖為豪雨造成高雄市區多處出現積淹水災情，員警在現場拉起封鎖線警戒。（圖：讀者提供）
今夏幾次豪大雨的水患，讓標榜「營造不缺水、不淹水及親近水」的前瞻水環境計畫備受質疑。圖為豪雨造成高雄市區多處出現積淹水災情，員警在現場拉起封鎖線警戒。（圖：讀者提供）

去年以來，一場世紀大旱、今夏幾次豪大雨的水患，讓標榜「營造不缺水、不淹水及親近水」的前瞻水環境計畫備受質疑，多位民代批評這筆巨款花在景觀「拉皮多、治水少」。其實這些說法只對了一半，更務實說法是政策目標的定位根本錯誤，加上執行難落實，這筆台幣2000多億（逾71.74億美元）的預算，淪為地方爭食的基層建設補充費。

近20年來，中央、地方已砸下破兆的天價治水，名義琳瑯滿目，成效官方說一套，在地居民各自表述，政府不公開資訊，難有科學依據可以證明。水清無魚，就是這種模糊空間，才能讓預算一編再編，也因為人命關天，沒有立委敢擋敢刪。弔詭的是，幾乎沒有立委認真檢視這些公帑是付諸流水，還是讓家園更有韌性？

近年蔡政府再推前瞻水環境計畫，政策目標寫的又是民眾愛聽的美麗詞藻，好比「營造不缺水、不淹水」的水環境，結果一年內先缺水、再淹大水；尤其「不淹水」這項目標，明知天威難測、強降雨強度愈來愈誇張，要不淹水已幾乎不可能，做到不怕淹才務實。思維邏輯不同，治水方法就不一樣，這是政策目標定位問題。

執行層面更是關鍵。正如學者所言，花那麼多前瞻預算蓋滯洪池，除了操作面難落實，以致滯洪效果七折八扣，部分農業縣滯洪池只考慮低窪易淹地區的防洪，卻無法連結灌溉水路，在旱季時適時補注灌溉水源。

前瞻水環境計畫另一項重點是「水與環境」，政策目標是要營造一縣市至少一處親水亮點，展現水岸魅力。儘管計畫公布時也附帶「公民參與、生態檢核」等條件，要求整治的水環境要有一定的生命力，但設計要更講究、工期可能要拉長，縣市政府為求快速政績能避則避，中央也睜一眼閉一眼，才有學者專家看不下去，自組團體監督，頒給「爛蘋果獎」。

其實民間團體也頒了「金蘋果獎」給水環境個案，例如台南鹽水區的月津港水環境改善計畫，把淨化生活汙水、恢復自然護岸、提供生態棲地等效果合而為一。可見前瞻水環境不是不可行，就看有沒有認真去做。

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