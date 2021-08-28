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意見外洩未處理 NCC：鏡電視9月續審

記者何醒邦／台北28日電
「鏡電視」申設案卡關已久，NCC外審委員會26日原訂舉行初審評分，由於傳出資料外洩，導致初審破局，NCC表示9月續審。（記者蘇健忠／攝影）
「鏡電視」申設案卡關已久，NCC外審委員會26日原訂舉行初審評分，由於傳出資料外洩，導致初審破局，NCC表示9月續審。（記者蘇健忠／攝影）

國家通訊傳播委員會（NCC）前天原要對申設已久的台數科、鏡電視新聞台，由外部評審委員會續行初審，卻傳出外審委員的意見遭外洩，評委要NCC先調查清楚再說，連帶使鏡電視案暫停審查。NCC昨發聲明強調，資料外洩內容有誤解，將會在9月續審，但知情人士說，「如果這問題不好好處理，不要說9月，評委以後都不敢審了」。

「NCC怎麼保證以後不會洩題？」知情人士說，前天下午先登場的台數科審查會議，一開始評審們就先向NCC抗議，為何會事先就接到「關切」電話？以及事先提供給NCC的書面意見資料，竟也會被業者預先知道？但評審與業者既然都參加了，在官員承諾會徹查及送政風處理下，仍先行討論審查進度，最後評審也在線上給出分數或意見，但台數科案件仍待續審。

鏡電視前天排在第五案，結果審查時已近傍晚6時，一方面評審都累了，另因前有洩密疑慮，有評審當場質疑，「兩個新聞台，已經有一個洩密，怎知另一個不會洩密，調查清楚再說」，其他評審也要求「暫停審查」。

NCC內容處長黃文哲顯得有點為難，欲繼續審查並表決，但評審堅不就範，處長也沒轍作罷。知情人士說，「一人一口水就把處長淹沒了，大家不想也不願意再多談，就先下課了」，為了避免被當成「投票工具人」，NCC一定要先解決洩題風波，且政風要查清楚，才會繼續審案子。

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