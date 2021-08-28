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防堵非洲豬瘟 台禁廚餘餵豬一個月 違者最重罰300萬

台灣新聞組／台北28日電
高雄市查獲路竹區一處小型養豬場以廚餘養豬。（記者王昭月／翻攝）
高雄市查獲路竹區一處小型養豬場以廚餘養豬。（記者王昭月／翻攝）

台灣日前爆發首宗走私非洲豬瘟肉製品且流入市面，為防堵養豬場淪陷，農委會宣布，30日起，廚餘停止進入養豬場，9月起養豬場禁廚餘餵豬一個月，違者最重裁罰300萬元（台幣，下同，約10.7萬美元） ，並提供一頭豬隻500元的飼料差額補貼。至於一般民眾排放廚餘的方式不受影響，餐廳、機關學校廚餘則可循原本回收管道，再送至各縣市政府指定地點。

不過疫情期間，家庭廚餘量大增，農委會預計暫停養豬戶使用廚餘餵養一個月，恐讓不少縣市面臨廚餘去化的問題。新北環保局指出，每天約收到310噸廚餘，禁用廚餘養豬後，對清潔隊、養豬戶處理負擔沉重，目前規畫併入堆肥處置，若堆肥場不堪負荷，就會送進焚化爐；桃園市府則說，將與堆肥場協調提高處理量能，設法提高到100公噸。

非洲豬瘟中央災害應變中心指揮官陳吉仲表示，台灣現有676場廚餘養豬場，為了阻絕非法肉製品透過廚餘管道傳到養豬場，30日起，廚餘停止進入養豬場，違者將依動物傳染病防治條例處5萬到100萬元；9月起，如果查獲任何一家養豬場還在用廚餘餵豬，就依飼料管理法處3萬到300萬元罰緩，並依次加重處罰。

若農民轉型不用再廚餘，此後全部轉用飼料，一頭豬則補助2500元。此外，農委會也提供120萬的檢舉獎金。

桃園目前有166家養豬場，多數都靠廚餘飼養豬隻。桃園市府表示，廠商處理量能不足，將專案同意新廠商緊急上線協助處理。雲嘉南則表示已做好廚餘去化準備。

北市環保局表示，將開放北市三座焚化廠，讓廚餘清運業者與清除機構採焚化處理。台南環保局表示，南市設有兩座廚餘高速發酵場，無法消化部分以掩埋處理。彰化縣環保局表示，以堆肥處理為主，超量部分，則以舊掩埋廠進行傳統堆肥。

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