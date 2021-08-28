我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

53年前刺殺前參議員甘迺迪 77歲兇手獲准假釋

最高院擋下「暫停逼遷令」350萬租客恐流離失所

去年才喪夫…幼兒園師載兒車禍2死1截肢

記者蔡維斌／雲林28日電
雲林縣水林鄉一名幼兒園老師載三個兒子發生車禍，造成二死二傷。（記者蔡維斌／翻攝）
雲林縣水林鄉一名幼兒園老師載三個兒子發生車禍，造成二死二傷。（記者蔡維斌／翻攝）

雲林縣水林鄉幼兒園林姓女老師，去年丈夫才病逝，靠不到3萬（台幣，約1076美元）   薪水獨力扶養三個兒子，昨天開車載三個兒子外出時發生車禍意外，大兒子和二兒子在車子翻覆時摔出車外，頭部重創當場死亡，九歲小兒子右手粉碎性骨折送醫緊急截肢，林女接連亡夫喪子悲慟不已，與林女相撞的黃姓駕駛酒測值為零，責任將再釐清。

林女（39歲）在水林鄉立幼兒園任教16年，平時熱心助人，去年老公不幸病逝，留下三個兒子，靠她微薄的薪資獨撐家計，生活清苦。

昨天上午林女駕駛休旅車，載三個兒子要到斗六參加一場弱勢家庭活動，行經水林鄉水北村農路，和一輛自小客車在路口擦撞，林女車子左後輪被撞後，整輛車翻轉多圈撞上路樹翻覆，坐在後方座的大兒子（14歲）和二兒子（13歲）翻滾中摔出車外，頭部嚴重受創，當場死亡。

坐在副駕的九歲小兒子受傷送醫，右手粉碎性骨緊急截肢，林女則顏面受傷，這場車禍瞬間奪走林女兩個兒子，和小兒子的臂膀，據前往探視的親友說，林女心都碎了，躺在病床顧不得自己的傷將面臨開刀整容，萬分悲慟。

幼兒園吳姓園長說，林女苦養三幼子，有時還打工兼差忙到深夜一、二點，林女曾說這份薪水養不活三個孩子，一度萌生辭意，園方昨天才告知林女加薪的好消息，沒想到就發生意外，令人無法接受。

車禍 休旅

上一則

防堵非洲豬瘟 台禁廚餘餵豬一個月 違者最重罰300萬

下一則

先阻擋後收割 再自誇一番…對復必泰開綠燈 全是算計好

延伸閱讀

中國漂亮直播主「突然慘叫」消失螢幕…警：被車輾壓亡

中國漂亮直播主「突然慘叫」消失螢幕…警：被車輾壓亡
屋崙男子出車禍 撞上大樓身亡

屋崙男子出車禍 撞上大樓身亡
北加屋崙男子出車禍 再撞大樓身亡

北加屋崙男子出車禍 再撞大樓身亡
鑽石吧公路車禍一死 哈雷機車追尾撞上大貨車

鑽石吧公路車禍一死 哈雷機車追尾撞上大貨車

熱門新聞

陸姓作家昨天在臉書分享打高端經歷，自認跟蔡總統同一梯接種「很榮幸」。(取材自臉書)

台56歲網路作家打高端疫苗 隔日不適猝死

2021-08-24 01:41
圖為新冠病毒模型。（路透）

台灣中山大學跨國論文：氣膠是COVID-19主要傳播途徑

2021-08-27 14:37
金融時報分析警告，對於兩岸問題，台灣在躲避現實。美聯社

堅信美國爸爸？FT：台灣全民上下漠視中共可能來犯的現實

2021-08-23 05:29
鴻海創辦人郭台銘（左）、夫人曾馨瑩（右）與家人返台，由於防疫緣故，郭台銘與家人搭上防疫計程車離去，未接受媒體採訪。記者林伯東／攝影

郭台銘返台 未針對疫苗進度發言

2021-08-22 11:33
立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）。 路透

立陶宛遭經濟報復 台外交部：串連美國全力聲援

2021-08-23 08:42
桃園市56歲陸姓網路專欄作家昨天帶兒子、女兒接種高端疫苗，隔天上午卻突然失去呼吸、心跳，送醫不治。圖為陸姓作家住處。記者翁唯真／攝影

陸姓作家打高端隔天送醫不治 家人：他有高血壓病史

2021-08-24 11:23

超人氣

更多 >
58歲的她閃嫁32歲流浪漢 3個月後他動搖了…

58歲的她閃嫁32歲流浪漢 3個月後他動搖了…
美軍空襲報復 出動無人機炸死ISIS-K爆炸案策畫者

美軍空襲報復 出動無人機炸死ISIS-K爆炸案策畫者
反口罩抗議活動30歲主辦人 染疫住院病危插管中

反口罩抗議活動30歲主辦人 染疫住院病危插管中
IS恐攻喀布爾機場 已造成至少170死200傷

IS恐攻喀布爾機場 已造成至少170死200傷
加州老師「拿掉口罩」朗讀 全班一半學生確診

加州老師「拿掉口罩」朗讀 全班一半學生確診