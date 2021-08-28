去年才喪夫…幼兒園師載兒車禍2死1截肢

雲林縣水林鄉一名幼兒園老師載三個兒子發生車禍，造成二死二傷。（記者蔡維斌／翻攝）

雲林縣水林鄉幼兒園林姓女老師，去年丈夫才病逝，靠不到3萬（台幣，約1076美元） 薪水獨力扶養三個兒子，昨天開車載三個兒子外出時發生車禍 意外，大兒子和二兒子在車子翻覆時摔出車外，頭部重創當場死亡，九歲小兒子右手粉碎性骨折送醫緊急截肢，林女接連亡夫喪子悲慟不已，與林女相撞的黃姓駕駛酒測值為零，責任將再釐清。

林女（39歲）在水林鄉立幼兒園任教16年，平時熱心助人，去年老公不幸病逝，留下三個兒子，靠她微薄的薪資獨撐家計，生活清苦。

昨天上午林女駕駛休旅 車，載三個兒子要到斗六參加一場弱勢家庭活動，行經水林鄉水北村農路，和一輛自小客車在路口擦撞，林女車子左後輪被撞後，整輛車翻轉多圈撞上路樹翻覆，坐在後方座的大兒子（14歲）和二兒子（13歲）翻滾中摔出車外，頭部嚴重受創，當場死亡。

坐在副駕的九歲小兒子受傷送醫，右手粉碎性骨緊急截肢，林女則顏面受傷，這場車禍瞬間奪走林女兩個兒子，和小兒子的臂膀，據前往探視的親友說，林女心都碎了，躺在病床顧不得自己的傷將面臨開刀整容，萬分悲慟。

幼兒園吳姓園長說，林女苦養三幼子，有時還打工兼差忙到深夜一、二點，林女曾說這份薪水養不活三個孩子，一度萌生辭意，園方昨天才告知林女加薪的好消息，沒想到就發生意外，令人無法接受。