「愛心菜販」陳樹菊再捐1500萬 做台東急難慰助基金

台東「愛心菜販」陳樹菊將投保50多年的儲蓄險保單1500萬元，捐贈給縣府做為「急難慰助基金」，幫助給需要的人。（圖：台東縣政府提供）

「愛心菜販」台東陳樹菊阿嬤因病不賣菜退休 後，生活低調甚少公開露面，繼退休前已捐出超過千萬元（台幣，下同，約35.8萬美元），她再發揮大愛，今天將投保50多年的儲蓄 險保單1500萬元（約53.8萬美元），捐贈台東縣府作為「急難慰助基金」，幫助需要的人，也紀念母親陳籃阿笋；縣府社會處將成立專戶，妥善運用。

台東縣府社會處長陳淑蘭轉述，樹菊阿嬤表示，母親50多年前在產下妹妹後不幸過世，捐錢是為了紀念母親，幫助需要急難救助的人，縣府社會處將成立專戶，主要用來協助弱勢產婦醫療及不幸難產過世產婦的孩子，作為助學金和慰問金，直到孩子滿12歲止。

陳淑蘭表示，樹菊阿嬤投保的儲蓄險保單金額為1500萬元，屬於身故保單，所以樹菊阿嬤先授權給縣府運用，未來只要錢進來，專戶就會啟動執行。

今年71歲的陳樹菊阿嬤，13歲放棄升學 就在台東市中央市場賣菜養家，還將辛苦賣菜所得，捐出逾千萬元行善助學，2010年獲富比士雜誌將她選入其亞洲慈善英雄人物榜；同年時代雜誌將她選為年度最具影響力時代百大人物之「英雄」；同時讀者文摘將第4屆年度亞洲英雄獎頒發給她。

2012年「麥格塞塞獎基金會」宣布她因長年行善展現「利他主義」榮獲麥格塞塞獎。不過，陳樹菊阿嬤於2018年6月間病倒在菜攤上，經開刀治療出院後，因為健康亮紅燈，決定退休並將她獨守50餘年的菜攤收掉，並於同年3月底到高雄市阿蓮的宮廟休養，近兩年則往常返高雄、台東兩地。

據了解，陳樹菊阿嬤退休前已經捐出超過千萬元幫助貧困民眾及學校，2018年10月不再賣菜退休後，她再捐出兩張保單，身故理賠款1600元將給予台東馬偕和台東基督教醫院，作為貧困病人的醫療補助慈善基金。今天再將捐出儲蓄險保單1500元給縣府，持續為台東行善。