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走私154隻名貓主嫌 竟是海巡前隊員

記者張議晨、王宏舜／台北27日電
檢方偵辦「順發886號」漁船走私154隻活體品種貓案，查出主謀張芳溢（右）竟曾是海巡隊員，負責緝私業務，檢察官認為張有串滅證之虞，向法院聲押禁見獲准。（圖：聯合報讀者提供）
檢方偵辦「順發886號」漁船走私154隻活體品種貓案，查出主謀張芳溢（右）竟曾是海巡隊員，負責緝私業務，檢察官認為張有串滅證之虞，向法院聲押禁見獲准。（圖：聯合報讀者提供）

新北市籍漁船「順發886號」走私154隻活體品種貓來台，被海巡查獲後全數安樂死，引發貓奴怒火，一度驚動總統蔡英文出面止血；高雄地檢署追查藏鏡人，發現曾在海巡服役的張芳溢與男子郭閔豪，負責聯繫走私、改裝漁船等，日前拘提兩人到案，檢方訊後認張、郭有串滅證之虞，依懲治走私條例聲押禁見獲准。

張芳溢（50歲）被捕後身分也被起底，他曾任海巡署北部地區機動海巡隊員，負責緝私業務，還因侵占查獲走私香菸9000包，被檢方依貪汙罪起訴，羈押120天，最後無罪定讞。張聲請冤獄賠償，高院准予賠償48萬元（台幣，下同，約1.7萬美元）。

檢方研判，張芳溢2018年從海巡離職，應是在職期間熟悉走私管道，且了解海巡內部查緝手法，才與郭閔豪（49歲）合謀走私，不排除其背後有龐大走私集團運作。

海巡署在「順發886號」漁船密艙搜出62籠、154隻走私貓隻，全數依法安樂死引發...
海巡署在「順發886號」漁船密艙搜出62籠、154隻走私貓隻，全數依法安樂死引發議論。（記者林保光／翻攝）

「順發886號」本月14日從基隆八斗子漁船出海，行駛至澎湖外海後，與大陸籍漁船接頭，將154隻品種貓接駁至船上，19日在台南安平外海時被海巡攔截，在船上密艙找到緬因貓、英國短毛貓、布偶貓等名貴品種貓，價值600萬元，因大陸為狂犬病疫區，貓咪全數安樂死。

據了解，林姓船長因經濟困難，每日以3000元代價，受託出海載貓，檢方日前傳林出庭後，認為非核心人物，諭令6萬元交保，並根據林的通聯紀錄，掌握張芳溢、郭閔豪涉案，24日發拘票指揮警方到高雄鳳山逮人。

據調查，張芳溢負責與林姓船長接洽，包含走私漁船、出海船員、載運物品等事宜，形同「掮客」；郭閔豪負責改造漁船，「順發886號」船上的密艙，還有為了讓活體貓平安來台裝設的通風管道、冷氣，都由郭操刀設計。

檢警追查，走私船出海前，為躲避海巡單位查緝，特別由林駕船到基隆正濱漁港，先將數百公斤漁獲搬至船上，作為出海捕魚的「證據」，顯見林出海前，早已知道漁船有參與活體貓走私。

張芳溢、郭閔豪到案後互推責任，強調未參與走私，不清楚漁船載運的走私物是活體貓，檢方認為兩人供述矛盾，對案情避重就輕，犯罪嫌疑重大，不排除曾涉入其他走私案，前天深夜向法院聲押禁見，昨天裁准。

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