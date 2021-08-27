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藍委爆料：離岸風電用韓貨假台製 包商賺50%價差

台灣新聞組／台北27日電
推動中的離岸風電，藍委指控經濟部圖利承包商進口韓國鋼材假冒國產品賺差價。 （圖：航港局提供）
推動中的離岸風電，藍委指控經濟部圖利承包商進口韓國鋼材假冒國產品賺差價。 （圖：航港局提供）

為推2025非核家園，民進黨政府2018年將離岸風電躉售費率訂每度電5.8元（台幣，下同，約0.21美元），以3.6元價差鼓勵風電國產化。國民黨立院黨團昨爆料，經濟部竟特許同意世紀鋼進口價差至少50％的南韓基樁，經濟部次長林全能還親自「喬」合約，質疑圖利廠商，要求查弊。知情人士說，兩者成本有三成五以上的差異，「成本省幾十億，躉購費率卻一樣高貴」。

來源：聯合新聞網

離岸風電進度不但延宕，連國產化目標也備受考驗。離岸風電業者坦言，要台灣鋼鐵廠商一下子做到國外水下基礎的水準，「像要小學生上大學」。清大科法所教授高銘志指出，即使開發商和政府仍時不時放出「國產化進度」，但事實上已有風場將水下基礎發包給南韓鋼鐵廠商。

在南韓鋼鐵廠商Samkang M&T的網頁中，可清楚看到台電一期，及沃旭的大彰化東南、西南風場訂單，哥本哈根建設基金（CIP）也將水下基礎訂單轉給Samkang M&T。台電一期是示範風場，沒有國產化要求，但其他風場有國產化要求。知情人士指出，由於台灣廠商「扛不住」，經濟部也允許水下基礎改為「南韓貨」，但是兩者成本有三成五以上的差異。

國民黨團總召費鴻泰昨表示，將在立院經委會成立「離岸風電調閱委員會」徹查弊端，要求經濟部落實離岸風電國產化政策，每季向立院提書面報告，並調降躉售費率；非核家園進度落後，政院副院長沈榮津、經濟部長王美花應下台負責。

費鴻泰指出，CIP在彰化風場水下建設的承包商世紀鋼鐵，鋼料自製能力無法到位，只好私下先向Samkang M&T進口46套Jacket，準備在台組裝，假冒國產品賺差價。他質疑，經濟部工業局不僅同意世紀鋼進口南韓八套水下基樁，8月20日經濟部次長林全能還前往世紀鋼喬48組水下基樁合約問題，已涉圖利。

國民黨立委賴士葆表示，為讓離岸風電技術深耕台灣，政府提供每度電3.6元躉售差價優惠，20年就高達9100億元，但現在既然國產化政策跳票，世紀鋼做不出水下基礎樁，原本合約應重新談過、調降，而不是護航廠商。

經濟部回應，充分尊重立委監督職權，但仍說明，對於離岸風電國產化的項目，只要台灣有能力的廠商有生產，就應在台灣生產；如果台灣沒有產製能力，才能經過審查確認後進口，但後續應提出改善或回饋方案。

經濟部解釋，林全能到世紀鋼訪廠，是為強力要求廠商，務必如期如質完成在地組裝銲接生產，落實執行開發商水下基礎在地化的承諾事項，強調如果開發商及台灣供應商未落實產業關聯承諾，就會依行政契約罰則辦理。

而某風場開發商的62座訂單，前八座由於台灣相關公、協會確實有出具無額外產能證明文件，並經開發商於會中說明與台灣供應商溝通情形確認，才同意進口八座水下結構基礎，後續仍要補充具體明確的補償或改善方案。至於將再進口46座水下基礎部分，明顯不符經濟部政策方向，將持續查核開發商依照遴選時的承諾事項，落實在地化。

國民黨立委賴士葆（左起）、費鴻泰、曾銘宗26日在記者會中呼籲徹查離岸風電建設延遲...
國民黨立委賴士葆（左起）、費鴻泰、曾銘宗26日在記者會中呼籲徹查離岸風電建設延遲原因，釐清是否有官商勾結。（記者潘俊宏／攝影）

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