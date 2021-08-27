買賣盜伐牛樟木罰3.2億 創森林法罰金紀錄

生技業者林俊雄盜賣台灣特有牛樟木，橋頭地院26日判處林男兩年六月徒刑，併科3億2000萬台幣罰金，創下森林法最高紀錄。（記者陳玫伶／翻攝）

奩晟生技公司負責人林俊雄向鄭姓業者等多個單位購買遭盜採、無來源證明的牛樟木，再轉賣給陳姓、李姓男子，橋頭地院昨以森林法等罪，判處林男應執行兩年六月徒刑，併科罰金3億2000萬元（台幣，下同，約1100萬美元），創下森林法罰金最高紀錄，可上訴。

鄭姓業者與林俊雄已故父親交易一批烏心石及牛樟木，依修正前森林法故買森林主產物贓物罪，判刑一年、併科罰金100萬元。

合議庭調查，林俊雄2017年向鄭姓業者購買遭盜伐、無來源證明的牛樟木等特有原生種木頭後，以每公噸15萬元價格，轉賣給另一家生技公司陳姓負責人，陳男當場交付訂金300萬元，兩人約定同年7月11日前交貨。

林俊雄陸續雇車將牛樟木運往陳男指定於高雄大社等地區倉庫，陳男打算將牛樟木運往報關時，被基隆地檢署發現，懷疑高雄出現珍貴木種銷贓集團。

橋頭地檢署透過「大高雄地區環境暨國土保護聯繫平台」啟動偵辦，指揮保七總隊等單位，同步搜索高雄仁武、大社、旗山、六龜、甲仙及屏東土庫等處儲木場，查扣超過270立方公尺的珍貴林木。

專案小組另依線索，會同財政部 高雄關，在高雄港碼頭攔截六個貨櫃，依法院核發裁定扣押牛樟贓木100公噸，初估貴重木材價值總計高達4000萬元。

橋檢指出，牛樟木、烏心石及櫸木均屬台灣 特有原生樹種，僅生長於台灣地區的國有林地中，若無具體確實的來源證明，都屬盜伐國有林班地的贓物。