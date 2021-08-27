少將涉索賄4500萬被訴 辯2000萬賄款燒了

國防部現役空軍少將張大偉利用辦理採購案機會，索賄4500萬元台幣，檢方追金流期間，張竟稱「賄款燒了」，被依貪汙罪起訴。（本報資料照片）

國防部 現役空軍少將、軍備局工程營產處長張大偉，利用福興營區改建採購案，向中華工程索賄3000萬（台幣，下同，約107.4萬美元），中工得標後，又獅子大開口加碼到4500萬元，實拿2800萬元，全案一度獲不起訴，新北地檢署發現新事證重啟調查，昨依貪汙罪起訴張等六人，檢方痛批張作為高階將領，卻敗壞官箴，請求法院重判15年徒刑。

中工前董座沈華養、會計張世文偵查中認罪自白，配合揭發張大偉貪汙，協助檢方查獲共犯，建請法院酌減刑度。

空軍作戰司令部2017年以「興安專案」辦理「公館營區營舍整建統包工程」採購案，是空軍戰術及防空作戰最高指揮管制機構，全案由國防部軍備局發包，張大偉是「興安專案」工程最高主管，由中華工程以30億元得標。

起訴指出，張大偉在採購案公告隔日，暗示建築師孫文郁，去找營造廠合作投標，孫拜訪沈華養、中工前總經理沈慶光，以「軍方可以幫忙」暗示索賄，中工認為有獲利空間，同意合作。

為使中工能順利投標，張大偉與標案承辦人商討提高建物每坪造價為11.6萬元，護航中工得標並增加獲利。中工得標後，張又獅子大開口，透過擔任白手套的九億公司負責人董俊褘將賄款提高到4500萬元。

中工為使標案順利進行，同意加碼，由董俊褘陸續收受2800萬元轉交張大偉，其中200萬是給王姓中間人的酬謝，剩下1700萬賄款還沒付，就被檢調發現行收賄弊端。

檢方首次偵查期間，張大偉、沈華養、沈慶光及張世文皆否認犯行，且董俊褘自白後又翻供，四人最後因證據不足獲不起訴，但證交法與商會法部分另案調查。

檢方發現，沈華養勾結下游包商，浮報「興安專案」拆除、土方清運費用，中飽私囊，今年3月聲押禁見沈華養、張世文獲准。檢察官 重新過濾先前貪汙案監聽帶，發現張大偉收賄新事證，向國防部調取資料後，成功聲押張大偉。

檢方並取得沈華養等人關鍵證詞，認定張大偉收賄事證明確，但張不願透露賄款流向，還說「2000多萬的賄款燒了」，目前還在釐清是否屬實；檢方查扣張及妻子名下在台中及台北的房產各一棟，持續追溯不法所得。