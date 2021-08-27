燒臘名店少東騎重機自摔 連撞2水泥車魂斷北宜公路

東門鴨莊少東陳載聞不幸車禍喪命。(本報資料照片)

新北市北宜公路昨天前後相距五小時，先後發生兩起機車疑自摔，導致兩名機車騎士身亡意外，其中一名死者還是台北市頗富盛名的燒臘名店「東門鴨莊」第二代經營者陳載聞，令人不勝唏噓。

新北市消防局昨天上午7時36分獲報，坪林區北宜公路33.8公里處，發生重型機車與預拌混凝土車車禍 ，救護人員到場發現穿著防摔衣的重機騎士陳載聞（40歲）卡在混凝土車右前輪下方，員警及消防人員花了一番功夫才將人救出，但陳男已失去呼吸心跳，緊急由救護車送往北市萬芳醫院，急救無效宣告死亡。

經查，陳載聞昨天上午6時由台北住處騎紅牌重型機車外出兜風，從宜蘭往新店方向回程途中，疑似過彎時失控，先衝到對向第一輛水泥預拌車底部後，再滑行到後方第二輛水泥預拌車，卡在右前輪下方，重型機車當場碎片四散，斷成前後兩截，陳男雙腿也被水泥預拌車輾過，警消人員合力救出時，已無生命跡象。

據了解，陳載聞身為家中長子，12歲就開始幫忙外送便當，至澳洲 西雪梨大學時選擇攻讀飯店管理，並在連鎖壽司工廠打工；返台後擔任過青年旅舍經理及美式連鎖三明治專賣店區經理，一路走來都在為接棒家業累積經驗；後來因母親疑似勞累引發顏面神經失調，陳載聞才辭職回家接棒，接手職掌東門鴨莊，昨天卻因發生車禍意外不幸英年早逝。

「東門鴨莊」創立於1979年，燒臘承襲廣式古道手法，深受大眾喜愛，許多隨政府來台的人士懷念家鄉味，曾因吃了東門鴨莊燒臘感動流淚。近來又結合台式口味，聲名更加大譟，連外國人都慕名而來。