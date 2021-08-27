5倍券10月初上路 經濟效益拚2000億元

行政院昨拍板振興五倍券規畫方向，最快將於10月初正式上路， 使用期限至明年4月30日，五倍券在全國實體店家、攤商皆可使用。(記者曾吉松／攝影)

行政院昨拍板振興五倍券規畫方向，最快將於10月初正式上路，凡在2022年4月30日前出生的中華民國國民皆可直接領券；行政院也比照去年，推出藝FUN券、好食券、國旅券等8種加碼券抽籤，共1300萬份。國發會主委龔明鑫表示，預估經濟效益可比去年三倍券多出1倍以上，達2000億元。

國發會昨於行政院會報告「振興五倍券規畫方向」。行政院長蘇貞昌指出，由於新冠肺炎疫情，導致小攤商、小商家、夜市、百貨等內需市場受到很大衝擊，因此在防疫成功之下，政府用最大的誠意、努力及經費預算推出5倍券，民眾不用付1千元，就可領取五倍券。

國發會指出，9月下旬開放民眾預約領券，可以預定紙本券或綁定數位券，並於10月上旬領取紙本券，使用期限至明年4月30日。龔明鑫表示，凡於明年4月30日使用期限前出生的中華民國國民皆可領取；已取得中華民國永久居留身分的外籍人士亦可領券。

紙本一套10張 數位可綁定

目前，紙本券規畫一套10張，包括3張1000元、2張500元、5張200元。除可在郵局實體換取，並規畫全國1萬100家超商 可預約換取；數位部分，將可綁定信用卡、電子支付、悠遊卡或一卡通等電子票證。

而五倍券在全國實體店家、攤商皆可以使用，並適用特定電商，不過繳納水費、電費、罰金、勞保費 、健保 費、國民年金保險費，皆不在適用範圍。

國發會指出，未來將建立一個五倍券的官網，它與數位支付相關業者的APP互通，兩者皆可用來綁定數位券；若要領紙本券，則可利用超商服務機，以健保卡預約，或可用中華郵政預約網頁，以身分證字號和手機號碼預約。

龔明鑫表示，為避免民眾排隊領取五倍券，造成群聚，此次發放主推預約制，但行政院說明，為鼓勵民眾透過預約制換領五倍券，擬在預約制度實施一段時間後，再開放民眾至郵局直接換領，具體時間尚在研議中。

8大券 單一平台登記抽籤

另外，去年各部會針對三倍券共推出四種加碼券，今年則合計推出八種加碼券、共1300萬份供抽籤，包含去年就推出的動滋券、客庄券、藝FUN券、農遊券，以及今年新增的好食券、地方創生券、國旅券、i原券；有別於去年民眾必須到各平台登記，今年將採單一平台登記。

行政院政務委員唐鳳表示，民眾至官網預定或綁定五倍券後，可登記想要的加碼券，各部會後續將公布抽獎名額和時間。

龔明鑫表示，去年三倍券經智庫評估，經濟效益超過1000億元，而今年五倍券，加上加碼的部分，預計效益可達去年的一倍以上。