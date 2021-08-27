我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

趙薇「辱華七宗罪」被翻出 作品遭下架、除名

最高法院擋下禁止逼遷令 允房東驅逐不付租金房客

5倍券10月初上路 經濟效益拚2000億元

記者陳熙文／台北27日電
行政院昨拍板振興五倍券規畫方向，最快將於10月初正式上路， 使用期限至明年4月30日，五倍券在全國實體店家、攤商皆可使用。(記者曾吉松／攝影)
行政院昨拍板振興五倍券規畫方向，最快將於10月初正式上路， 使用期限至明年4月30日，五倍券在全國實體店家、攤商皆可使用。(記者曾吉松／攝影)

行政院昨拍板振興五倍券規畫方向，最快將於10月初正式上路，凡在2022年4月30日前出生的中華民國國民皆可直接領券；行政院也比照去年，推出藝FUN券、好食券、國旅券等8種加碼券抽籤，共1300萬份。國發會主委龔明鑫表示，預估經濟效益可比去年三倍券多出1倍以上，達2000億元。

國發會昨於行政院會報告「振興五倍券規畫方向」。行政院長蘇貞昌指出，由於新冠肺炎疫情，導致小攤商、小商家、夜市、百貨等內需市場受到很大衝擊，因此在防疫成功之下，政府用最大的誠意、努力及經費預算推出5倍券，民眾不用付1千元，就可領取五倍券。

國發會指出，9月下旬開放民眾預約領券，可以預定紙本券或綁定數位券，並於10月上旬領取紙本券，使用期限至明年4月30日。龔明鑫表示，凡於明年4月30日使用期限前出生的中華民國國民皆可領取；已取得中華民國永久居留身分的外籍人士亦可領券。

紙本一套10張 數位可綁定

目前，紙本券規畫一套10張，包括3張1000元、2張500元、5張200元。除可在郵局實體換取，並規畫全國1萬100家超商可預約換取；數位部分，將可綁定信用卡、電子支付、悠遊卡或一卡通等電子票證。

而五倍券在全國實體店家、攤商皆可以使用，並適用特定電商，不過繳納水費、電費、罰金、勞保費健保費、國民年金保險費，皆不在適用範圍。

國發會指出，未來將建立一個五倍券的官網，它與數位支付相關業者的APP互通，兩者皆可用來綁定數位券；若要領紙本券，則可利用超商服務機，以健保卡預約，或可用中華郵政預約網頁，以身分證字號和手機號碼預約。

龔明鑫表示，為避免民眾排隊領取五倍券，造成群聚，此次發放主推預約制，但行政院說明，為鼓勵民眾透過預約制換領五倍券，擬在預約制度實施一段時間後，再開放民眾至郵局直接換領，具體時間尚在研議中。

8大券 單一平台登記抽籤

另外，去年各部會針對三倍券共推出四種加碼券，今年則合計推出八種加碼券、共1300萬份供抽籤，包含去年就推出的動滋券、客庄券、藝FUN券、農遊券，以及今年新增的好食券、地方創生券、國旅券、i原券；有別於去年民眾必須到各平台登記，今年將採單一平台登記。

行政院政務委員唐鳳表示，民眾至官網預定或綁定五倍券後，可登記想要的加碼券，各部會後續將公布抽獎名額和時間。

龔明鑫表示，去年三倍券經智庫評估，經濟效益超過1000億元，而今年五倍券，加上加碼的部分，預計效益可達去年的一倍以上。

超商 保費 健保

上一則

美國確定贈台250萬劑莫德納那天 陳時中興奮抱緊這個人

下一則

「清林散昶」二階連署 罷免案鬧雙包

延伸閱讀

觀察站／蔡英文出聲 蘇貞昌暫保位 餘震恐不斷

觀察站／蔡英文出聲 蘇貞昌暫保位 餘震恐不斷
救台股嗎啡？當沖降稅再延3年 陳冲：加劇市場功能扭曲

救台股嗎啡？當沖降稅再延3年 陳冲：加劇市場功能扭曲

台股當沖降稅確定延長 年限待議

台股當沖降稅確定延長 年限待議
振興5倍券拍板 估10月初上路

振興5倍券拍板 估10月初上路

熱門新聞

陸姓作家昨天在臉書分享打高端經歷，自認跟蔡總統同一梯接種「很榮幸」。(取材自臉書)

台56歲網路作家打高端疫苗 隔日不適猝死

2021-08-24 01:41
鴻海創辦人郭台銘（左）、夫人曾馨瑩（右）與家人返台，由於防疫緣故，郭台銘與家人搭上防疫計程車離去，未接受媒體採訪。記者林伯東／攝影

郭台銘返台 未針對疫苗進度發言

2021-08-22 11:33
金融時報分析警告，對於兩岸問題，台灣在躲避現實。美聯社

堅信美國爸爸？FT：台灣全民上下漠視中共可能來犯的現實

2021-08-23 05:29
立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）。 路透

立陶宛遭經濟報復 台外交部：串連美國全力聲援

2021-08-23 08:42
桃園市56歲陸姓網路專欄作家昨天帶兒子、女兒接種高端疫苗，隔天上午卻突然失去呼吸、心跳，送醫不治。圖為陸姓作家住處。記者翁唯真／攝影

陸姓作家打高端隔天送醫不治 家人：他有高血壓病史

2021-08-24 11:23
李行對台灣電影與華人影壇都有極重要的貢獻。(本報資料照片)

「台灣電影之父」導演李行心肺衰竭病逝 享耆壽91歲

2021-08-19 23:48

超人氣

更多 >
喀布爾連兩爆 增至90死 拜登：不會被恐怖主義者恫嚇

喀布爾連兩爆 增至90死 拜登：不會被恐怖主義者恫嚇
阿富汗將領投書紐時：不是不願為自己而戰 是夥伴不打了

阿富汗將領投書紐時：不是不願為自己而戰 是夥伴不打了

喀布爾機場爆自殺炸彈 至少13死

喀布爾機場爆自殺炸彈 至少13死
趙薇「辱華七宗罪」被翻出 傳全網封殺 作品下架、除名

趙薇「辱華七宗罪」被翻出 傳全網封殺 作品下架、除名
以為曾染疫可不打疫苗 科州健身教練二度染疫險喪命

以為曾染疫可不打疫苗 科州健身教練二度染疫險喪命