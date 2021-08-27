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「行動金爐車」開大火 台網友：可兼賣烤地瓜

台灣新聞組／台北27日電
網友在路上看到行動金爐車，大開眼界。 (翻攝自爆料公社公開版)
網友在路上看到行動金爐車，大開眼界。 (翻攝自爆料公社公開版)

近年來為響應環保，各廟宇、祭祀等活動都減少焚燒金紙，或是集中起來統一焚燒。近日有網友在路上發現一台「行動金紙焚燒車」，可直接在車廂內起火燒紙錢，大開眼界之餘也非常擔心安全問題。

適逢農曆7月，除準備供品招待好兄弟飽餐外，部分家庭仍有燒紙錢的習俗，但原PO在路上看到的不是常見的小金爐桶，而是龐大的「行動金爐車」，讓他忍不住驚呼「台灣太神奇了，全世界怎麽比得上我們！」

照片中可見白色小貨車後方貨櫃被改造成金爐，上方有通氣孔和排煙管，下方開口則方便塞入紙錢、或伸入鐵棍攪拌紙灰，相當專業。原PO也大呼「開眼界」，但車內熊熊燃燒的火光仍讓他非常擔心安全性。

不少網友也紛紛留言關心，「這是發財車哩，裝火爐嗎」、「誇張…油箱就在不遠處，心臟真大」、「太扯了！不怕氣爆嗎」、「這樣車子不會過熱嗎」、「不說還以為是窯烤披薩」，有人則搞笑建議可以兼營烤地瓜、桶仔雞等業務，也有人表示「日本有行動火葬卡車，可以到府為寵物火化」。

而內行網友則要大家別少見多怪，這台車已經闖蕩很多年，「20年前我就幫人申請過移動焚化車專利，而且做好樣品，直接在公館內政部前面示範焚燒」，也有人指出舉行喪禮需要燒庫錢時，也會叫這種「行動金爐車」來，很方便。

另該文也釣出業者澄情，表示該車「有專利技術申請，排煙亦在檢測合格，整車熱能有專利水循環系統隔熱隔煙，車輛亦是以正常車載結構配置，另載結構配置實屬新型構置，亦有全底隔熱措施，無安全上的問題」。

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