冷眼集／取得BNT疫苗說詞反覆 民心已冷

指揮中心證實BNT疫苗將印「復必泰」字樣。(中新社)

談了大半年的BNT疫苗 終於即將到貨！指揮中心證實，這批疫苗印有「復必泰」及「上海復星」等中文字樣。指揮官陳時中 表示，為了即將開學的青少年族群，只要符合原廠出貨、安全有效，政府都願意爭取。陳時中所言甚是，卻刻意淡化之前因名稱讓疫苗卡關，讓國內陷入疫苗荒的責任。

對於政府昔日堅持要求BNT疫苗不能有「復必泰」標籤，延宕疫苗抵台時間等坊間傳聞。陳時中過去被詢問時，未正面回應、只打太極，「貼標籤是製造疫苗中最不花時間的事」。

如今，提早進貨的BNT疫苗外盒將印有「復必泰」簡體字，指揮中心抬出冠冕堂皇的理由，說是基於BNT疫苗可讓青少年學生族群接種，「早一天進來，能讓家長、老師、學生可早一天安心，政府都願意爭取」。

除了老師、學生，其他民眾呢？還有多少百姓仍在苦等疫苗？只因為執政者的政治考量，從疫苗採購、到民間想出錢、出力，還被設下層層障礙，延宕疫苗到貨，難怪有立委批評指揮中心因「復必泰」三字讓疫苗卡關，陳時中必須「向冤魂道歉」。

陳時中對此卻僅輕描淡寫表示，當時沒有那個能力，「手頭沒有跟人家去買的條件」；發言人莊人祥更說，「沒有簽約，廠商手上就算有現貨也不會來問我們要不要」。相較於韓國政府官員親自出面搶疫苗的積極態度，我國防疫 官員連拿出曾經努力的藉口都懶。

為何昔日遲遲無法簽約，不就因指揮中心「逢中必反」，想繞過擁有大中華代理權的上海復星等政治考量所致？

如今，繞了一大圈，BNT還是以印有簡體字「復必泰」的樣貌出現，浪費的不只是時間，更失去了八百多條寶貴的生命。這幾天針對BNT疫苗的說詞，前後雙標，更顯露蔡政府將防疫和人民生命放兩旁，政治利益擺中間。不論指揮中心如何強調取得疫苗的決心，民眾早已灰心。