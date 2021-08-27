冷眼集／蔡改蹭「復必泰」 誰憐高端愛國臂

蔡英文總統放行「復必泰」，讓昔日萬般醜化的「紅苗」，搖身一變成小英救生圈。（圖：總統府提供）

上海復星代理的德國BNT疫苗 將提前抵台，而且是帶著「復必泰」包裝以及「復星醫藥」瓶籤的原廠貨。繞了一大圈，民進黨人視如毒藥、傷害國家自尊的「統戰疫苗」，終於獲得蔡政府認可，他們踩在800多名疫故同胞的墳頭，一筆勾銷曾為醜化BNT撒的大謊。總統再開出全球最大收割機，將195萬劑視如政績，無視這兩天捐出愛國手臂不幸猝死的同胞。

總統的官宣部隊又開始傳唱決策內幕，吹噓政府搶貨神準，相比上次蘇內閣搶功，推出政院發言人羅秉成上演「卡通秀」，這次換國安會秘書長顧立雄登板「黨政協商」，據稱由他負責將郭董回報「有復必泰現貨」一事，與黨部協調提前接貨。

無論顧立雄是否奉旨辦事，這些內幕故事只是證明蔡政府花了多大心機阻撓BNT來台。如果現在可以「防疫考量」為由，封緘檢驗作保接納中國 「棄單」的復必泰，那先前羅秉成在疫情大爆發時，說什麼「起鬨買中國疫苗會被統戰」？

當病毒肆虐，蔡總統從柯建銘處得知郭董要購捐，怎沒想到人命優先，派顧立雄各方協商，盡力協助郭董取得BNT？這時可以務實，性命交關時卻是黨意大於人命，蔡總統好意思去蹭復必泰的光環？

更諷刺的是，蔡政府不花一毛錢拿到1500萬劑疫苗，還要郭董加贈冷鏈設備 、親赴歐洲催貨，官員躺在家裡揀現成，收割民間努力宣稱搶貨成功。訂單上貨主是郭董和台積電、慈濟，滿朝文武是誰有這名分向德國搶貨？所謂「知情人士」得意稱搶到中國棄單，然而台灣 的單是跟上海復星下的，若復星棄單全給德國BNT分配，台灣又怎能優先提貨？

事實就是，蔡政府6月拒接復星存貨，讓新加坡搶到早打早保護；現在卻因疫苗荒，彎腰收下大陸市場新訂、卻尚未獲准使用的新品。官宣用「搶單」包裝「大陸不要的」，卻掩蓋不了決策者玩弄統獨意識型態的疫苗政策，不惜耽誤人命以收割政商暴利。

說來諷剌，BNT又救了蔡總統一回。6月政府不擇手段挺高端、台灣變成疫苗乞丐，蔡總統放行郭董採購，又承諾年輕人先施打，民調隨即回升；如今指揮中心催促全民陪總統打高端，不惜放空庫存，讓多數人空等，官員還趁火打劫偷打，蔡蘇體制再引民怨焚身，加上高端開打就出人命，蔡總統放行「復必泰」，趁機轉移焦點。於是只見復必泰笑，不見高端仔哭；昔日萬般醜化的「紅苗」，搖身一變小英救生圈。（轉載自聯合新聞網「重磅快評」）