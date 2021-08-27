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岳母打完疫苗猝逝 九把刀陳情要答案

台灣新聞組／台北27日電
九把刀57歲岳母（右二）打第一劑AZ疫苗四天後身亡，九把刀陳情要答案。(取材自臉書)
九把刀57歲岳母（右二）打第一劑AZ疫苗四天後身亡，九把刀陳情要答案。(取材自臉書)

國產高端疫苗開打短短四天，已有四件疑似不良反應死亡個案，個案之一的死者陸之駿昨解剖，他的妹妹昨在臉書發文表示，「一個非常驚悚的星期二，改變了我們家的未來」，一個死亡數據背後，是曾經鮮活的生命；作家九把刀岳母打完AZ疫苗四天後猝逝，他已寫陳情信，盼法醫多進行幾種檢測，他貼文感嘆：「這不是給媽媽一個答案，需要答案的是我們。」

九把刀發文稱，每到晚上，妻子周亭羽就無預警大哭，九把刀指出「許多醫學專家在電視上隔空發表媽媽可能的死因，我們都謹記在心，做了筆記」，希望「正在撰寫解剖報告的法醫，可以參酌一下諸方意見，驗一下免疫螢光反應，驗一下小板第四凝血因子抗體。我們遠遠不是專家，只能藉著這種方式提醒。」

法醫研究所昨天發聲明回應指出，會在完成各項相關的科學檢驗後，盡速製作解剖鑑定報告，協助釐清疑義；對於當事人家屬所提意見，也會以最嚴謹的態度，詳加審酌。

專欄作家陸之駿23日接種高端疫苗，隔日猝逝，桃園地檢署昨天解剖遺體，陸的兒子低調不願受訪。檢方表示，死因仍待法醫研究所檢驗報告出爐才能進一步釐清。

桃園溫姓男子23日打完高端疫苗，25日休克，送醫不治。溫妻昨受訪表示，丈夫打完疫苗後在家休息，無不適症狀，不解為何突然倒下，家人想知道死因是否跟疫苗有關係。溫妻指出，體重90幾公斤的丈夫，被指揮中心報成120公斤到130公斤，家屬無法接受。對此指揮中心回應，體重只是目測，請家屬見諒。溫男弟弟指出，哥哥5月還獲桃園市模範勞工表揚。檢方安排下周解剖。

基隆市41歲王姓女子24日上午施打高端疫苗，下午因胸悶、胸痛，送醫不治，醫師診斷死因為主動脈剝離；王女的父親認為女兒沒有慢性病史、心臟病史，血壓雖稍高，但無法理解為何打疫苗後就死亡。

高端疫苗 心臟病 檢測

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