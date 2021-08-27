新聞評論／接種致死 政府、高端須提出合理說明

高端疫苗開打後，已傳出四名猝死案例，圖為高端疫苗接種示意圖。(本報資料照片)

高端疫苗 接種三天，造成四名青壯者死亡及多例不良反應；這些事件除影響預約民眾的接種率，在野黨更要求應該暫停施打。指揮中心不為所動，聲稱不會叫停，進而提前公布高端第二劑的施打預約。蔡政府全心扶植高端，絕不可能為幾例失敗認錯道歉；但高端疫苗是全球首支採取「橋接」方式破格取得緊急授權的疫苗，就算不暫停施打，至少應由相關專家調查相關事件之因果，才能釐清外界疑慮，避免國民生命的無謂損失。

先前開放施打AZ和莫德納疫苗時，台灣 也發生不少猝死案例，其中AZ高達600例。但高端的情況，無法與這兩者相提並論。原因是，其一，AZ和莫德納疫苗都經過完整實驗程序，取得世衛組織及多國認證；AZ因價格低廉，在170多國有超過10億人施打。其二，AZ的高死亡率，主要是當時施打者皆為超高齡的長者，身體較為脆弱；而高端的施打者多為正值盛年的青壯族群，兩者不可同日而語。

進一步說，高端疫苗上架，是在全台人民眾目睽睽下經過三次黑箱放水，取得衛福部的緊急使用授權。其中，包括獨步全球的「免疫橋接」之投機取巧，包括無法露臉的專家以黑箱審查同意發給EUA，乃至最後在生產過程以不連續批號送驗封緘，食藥署再度放水。每一段過程，都留下嚴重的政治操作痕跡，也留給民眾偌大的疑慮。所有經國際認證的疫苗，在第三期臨床試驗都有多達三、四萬人參與；而高端的二期試驗人數不到4000，卻要打進數十萬人身上，這是其可靠性及安全性備受質疑的原因。

退一萬步說，假設高端疫苗研發的技術無虞，確能為接種者帶來保護作用；但高端在生產上的疏忽或政府封緘的草率，也極可能造成接種者難測的負作用。近日高端疫苗的猝死和不良反應事件，都集中在北部數縣市，被懷疑可能與高端某個批號的藥劑品質不良有關。對此，衛福部必須認真調查，並儘快公布調查結果。

這個推想並不是無的放矢。7月間，曾傳出高端在2L放大規模到50L的生產過程中，有82%遭到退貨，這表示它無法在量產過程維持疫苗品質的穩定和一致。同一問題，也曾發生在與高端採同一重組蛋白技術的美國 疫苗諾瓦瓦克斯（Novavax）身上。該疫苗在三期試驗表現的有效率高達90.4％，但在向美國食藥局（FDA）申請緊急授權時，卻因合作廠商的問題，使其大規模量產的品質無法維持，而遭FDA勒令停工，諾瓦瓦克斯只好延至10月再提申請。且看美國食藥局的鐵腕把關，對比台灣食藥署的黑箱放水，正是「已開發」和「開發中」國家之別。也難怪，陳時中對於三天四死一事無動於衷。

不同技術的疫苗產品，可能引發人體的不同反應或病變，這是政府有責任預警與說明的事。開打前，指揮中心曾說打高端會有「眼壓高」和「顏面神經麻痺」的副作用；實際開打後，首日多人有不良反應，陳時中又呼籲有慢性病及身體狀況不穩定的人別打。及至猝死案例相繼發生，陳時中卻企圖用吸毒、肥胖、心肌梗塞等理由搪塞，死者家屬顯然無法接受。其中真相，包括先前諸多施打AZ致死的事件，政府有必要請專家調查，儘速作出客觀的分析和解釋。

3月間，丹麥在施打AZ疫苗後出現兩起血栓案例，其中一人死亡，該國隨即宣布暫時停打AZ。一個月後，更宣布永久停打。台灣的情況，或許不能和丹麥完全類比；但一個政府是否以人民的生命為念，在此已一目了然。