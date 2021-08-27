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綠收割BNT 在野轟：歷史會記住民進黨擋疫苗

台灣新聞組／台北27日電
民眾黨立委蔡壁如表示，「歷史會記住，過去民進黨為了標籤，進行認知作戰，阻擋疫苗進來」，影響台灣人民健康。（圖：民眾黨團提供）
民眾黨立委蔡壁如表示，「歷史會記住，過去民進黨為了標籤，進行認知作戰，阻擋疫苗進來」，影響台灣人民健康。（圖：民眾黨團提供）

首批民間合力購買的BNT疫苗可望8月底到貨，是否因鴻海創辦人郭台銘催貨及台積電交涉？指揮中心指揮官陳時中昨天表示，「不管經過鴻海、台積電、慈濟或政府單位，是中央和民間大家一起努力爭取過來的」，強調指揮中心接到疫苗有現貨訊息後，「我們三個小時就決定了」。

蘋果日報報導，指揮中心已啟動「迎接」BNT疫苗相關作業，且作業時程涵蓋8月30日到9月5日這7天，推測這批貨最快8月30日會送抵台灣，且陳時中將親自接機，但到底詳細進貨量是多少、是一次性全數入境或分批送來，則尚無確切訊息。

媒體人黃暐瀚爆料，BNT疫苗抵台為195萬劑，預計8月31日上飛機，9月1日到貨。陳時中表示，「到貨數量和事實相去不遠，但到貨時程未定。」

台灣自購AZ疫苗，今天預計有一批從南韓起飛，表訂中午抵達桃園國際機場，另外，捷克捐贈的莫德納疫苗，預計周六抵達台灣。

首批抵台BNT疫苗包含在台積電、鴻海和慈濟共同購買的1500萬劑中，這批疫苗包裝上印有「復必泰」及「上海復星」字樣。

陳時中昨天表示，與BNT簽約時確實要求疫苗包裝字樣應符合我方要求，但當台積電、鴻海和慈濟通知這批現貨外包裝和原先要求不同時，考量內容物和安全有效最要緊，因此同意。

過去綠營有人主張，若BNT疫苗上出現「復必泰」字樣，會落入中共和上海復星大中華區統戰陷阱，如今指揮中心同意疫苗包裝出現「復必泰」，國民黨立院黨團批政策髮夾彎，總召費鴻泰抨擊，指揮中心因此讓疫苗卡關多時，導致5、6月時有疫苗被新加坡買走，陳時中必須因延宕疫苗到貨，「向冤魂道歉」。

民眾黨立委蔡壁如則表示，「歷史會記住，過去民進黨為了標籤，進行認知作戰，阻擋疫苗進來」，影響台灣人民健康。新北市長侯友宜則對中央喊話，學生專案很重要，但也要考慮到18歲以上的年輕朋友，中央要趕快去催貨。

陳時中表示，並非印有復必泰的疫苗都有現貨可買，指揮中心從沒有放棄任何合格疫苗到台灣來的可能性。外界質疑為何當時無法跟新加坡搶疫苗，陳時中表示，當時沒有那個能力，因為沒有簽約，「手頭沒有跟人家去買的條件」。

疫苗 陳時中 台灣

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