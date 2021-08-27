新聞幕後／郭董、台積內外分工 BNT提早來台達陣

經過多次轉折，首波BNT疫苗近日將抵台，不少民眾還在等待能有多點疫苗選擇。（記者黃仲裕／攝影）

8月底、9月初將有一批BNT疫苗 提早送到台灣 ，這批疫苗本是大陸復星集團訂貨，因陸方遲遲未給BNT緊急授權，才轉讓給台灣。看似水到渠成，但背後仍經過一系列談判交涉，數量在交涉過程中也不斷變動。為搞定對「復必泰」三個字很有意見的民進黨政府，永齡／鴻海 團隊和台積電分工合作，前者主外和BNT談判，後者負責說服民進黨政府接受，最後才為台灣搶下這批疫苗。

上海復星集團曾向BNT採購多達1.5億劑疫苗，且握有優先採購權，每隔一段時間，BNT會生產要提供給復星的疫苗；但因大陸的緊急授權遲未通過，疫苗無法運往大陸，便會提供給其他需要的國家。

這個「門道」也成為若干歐洲國家提早取得疫苗的管道。這批提早送到台灣的疫苗，就是最近原要生產給復星。

知情人士表示，上月初郭台銘到歐洲「催貨」，就曾特別留意是否有這種「現貨」可提早供應台灣。8月9日永齡／鴻海和台積電購買的疫苗正式排產時，有BNT內部管道通知永齡／鴻海團隊，有一批大約三、四百萬劑即將出廠、原本要交給大陸的疫苗可釋出，詢問是否需要；當時BNT要求鴻海等「必須在24小時內答覆」，否則就要提供給其他國家。

由於這批疫苗原是要提供給中國大陸，包裝上會有簡體中文標示，是否接受的最大障礙，恐怕還是來自台灣政府，這也是團隊成員不敢在第一時間答應的主要原因。團隊當下決定，由台積電負責主內，與政府溝通；永齡／鴻海和郭台銘主外，負責和BNT持續協調，8月10日傳來好消息，衛福部長陳時中代表政府，向團隊表示台灣願意接受這一批疫苗。

BNT最早向團隊表示應該有三、四百萬劑之多，但等到台灣政府首肯時，BNT已決定分配給其他國家和地區，能分配給台灣的，剩下90萬劑。當時在歐洲的郭台銘親自出馬與BNT方面交涉，一名具華人身分的BNT高層也大力協助，最後以「這批疫苗原本就是復星代理區的疫苗，所以台灣接手比較合理」理由，一周前確定「搶」到大約200萬劑。

對於外界關切的「標籤」問題，知情人士表示，疫苗瓶子上不會有「復必泰」字樣，但有中文書寫的「新冠肺炎疫苗」，且是「簡體字版」；但在外包裝和內部分裝盤上，應會有中文「復必泰」字樣。知情人士認為，「只有包裝有復必泰，但瓶子上沒有，應該是政府願意的原因吧」。