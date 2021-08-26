我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國漂亮直播主「突慘叫」消失螢幕…警：車輾壓亡

南達科他「摩托車節」慘況重演 主辦郡確診增1550%

五倍券沒百元面額無助銅板經濟 攤商嗆蘇貞昌活在雲端

台灣新聞組／台北26日電
「振興五倍券」沒百元面額，攤商怒轟無助銅板經濟。（本報資料照片）
「振興五倍券」沒百元面額，攤商怒轟無助銅板經濟。（本報資料照片）

行政院今將公布「振興五倍券」規畫內容，預計10月推出，總計十張，內含三張1000元（台幣，下同，約36美元）、兩張500元、五張200元；選擇數位券的民眾，可綁定信用卡、電子支付、悠遊卡或一卡通等電子票證。並推出「家戶綁定」方案，讓使用效益最大化，例如行動不便的長者或嬰幼兒等，可讓家人代為運用。

來源：聯合新聞網

本報系聯合報報導，立院財政委員會昨至央行考察時，立委賴士葆藉機詢問，五倍券模板已經做好了嗎？並質疑有三張1000元面額，「不好用，小店、攤商都用不到」，是不是應該多發100元面額？

央行總裁楊金龍表示，五倍券沒有規畫100元的面額，只有1000、500及200，最終由行政院決定。楊金龍解釋，此次主推數位振興券，用數位方式來協助小攤商，將整合各部會推出的動滋券、藝FUN券等各種振興券，將規模擴大。央行發行局局長鄧延達表示，設計稿都未定稿，沒有辦法做模，還在規畫中。如果把面額統統改成100元，印製成本會多三倍。

台北中國時報報導，五倍券最小面額200元起跳，讓主打銅板經濟的夜市攤商大跳腳，怒批「蘇貞昌是生活在雲端嗎？」攤商直言，五倍券面額太大，許多家庭都會拿去賣場或3C產品專賣店購物，對小攤商沒幫助。

台中逢甲夜市激旨燒鳥老闆曾建榮表示，要振興攤商經濟，五倍券面額應愈小愈好，因夜市小吃都是銅板美食，最好有100元，甚至是50元面額，不能找零面額就應愈小才愈方便流通。

據報導，北市士林市場自治會長林天來痛批，五倍券沒有100元面額，對傳統市場及夜市來說根本一點幫助都沒。基隆廟口夜市陳姓攤商認為，與其發行五倍券，倒不如直接發放2000元現金，民眾才可能走進夜市消費。

高雄市凱旋青年夜市副總經理劉坤松指出，去年三倍券幾乎都是大型賣場、百貨業者受惠，如今五倍券面額又是200元起跳。

北市寧夏夜市觀光協會榮譽理事長林定國表示，寧夏夜市去年就已推出「區域貨幣」，可用三倍券兌換寧夏夜市50元面額的區域貨幣，去年共兌換1000多萬元，全部200多家攤商都可使用。

央行 貨幣 雲端

上一則

觀察站／蔡英文出聲 蘇貞昌暫保位 餘震恐不斷

下一則

「盜木生火」釀玉山大火 NCC前專委被求償2.2億

延伸閱讀

政壇傳鄭文燦9月組閣 總統府：不實消息

政壇傳鄭文燦9月組閣 總統府：不實消息
新聞評論／震怒秀轉移焦點 蘇貞昌掩飾失職

新聞評論／震怒秀轉移焦點 蘇貞昌掩飾失職
黑白集／防疫炒作仇中 誰捅非洲豬瘟破口？

黑白集／防疫炒作仇中 誰捅非洲豬瘟破口？
非洲豬瘟破口 蘇怒飆關務署 藍：替蔡轉移走私貓焦點

非洲豬瘟破口 蘇怒飆關務署 藍：替蔡轉移走私貓焦點

熱門新聞

陸姓作家昨天在臉書分享打高端經歷，自認跟蔡總統同一梯接種「很榮幸」。(取材自臉書)

台56歲網路作家打高端疫苗 隔日不適猝死

2021-08-24 01:41
鴻海創辦人郭台銘（左）、夫人曾馨瑩（右）與家人返台，由於防疫緣故，郭台銘與家人搭上防疫計程車離去，未接受媒體採訪。記者林伯東／攝影

郭台銘返台 未針對疫苗進度發言

2021-08-22 11:33
金融時報分析警告，對於兩岸問題，台灣在躲避現實。美聯社

堅信美國爸爸？FT：台灣全民上下漠視中共可能來犯的現實

2021-08-23 05:29
立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）。 路透

立陶宛遭經濟報復 台外交部：串連美國全力聲援

2021-08-23 08:42
桃園市56歲陸姓網路專欄作家昨天帶兒子、女兒接種高端疫苗，隔天上午卻突然失去呼吸、心跳，送醫不治。圖為陸姓作家住處。記者翁唯真／攝影

陸姓作家打高端隔天送醫不治 家人：他有高血壓病史

2021-08-24 11:23
李行對台灣電影與華人影壇都有極重要的貢獻。(本報資料照片)

「台灣電影之父」導演李行心肺衰竭病逝 享耆壽91歲

2021-08-19 23:48

超人氣

更多 >
8旬翁破金氏紀錄成全球最髒的人 67年不洗澡原因藏洋蔥

8旬翁破金氏紀錄成全球最髒的人 67年不洗澡原因藏洋蔥
吳亦凡事件後 當局開轟「飯圈」與「娘泡」

吳亦凡事件後 當局開轟「飯圈」與「娘泡」
中國搶先送200萬劑疫苗 越南：不會加入反中聯盟

中國搶先送200萬劑疫苗 越南：不會加入反中聯盟
論文剛登Nature期刊 碩士回鄉當公務員 網友：見好就收

論文剛登Nature期刊 碩士回鄉當公務員 網友：見好就收
美：武漢病毒所6億修空調？ 中批「不懂中文的鬧劇」

美：武漢病毒所6億修空調？ 中批「不懂中文的鬧劇」