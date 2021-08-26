五倍券沒百元面額無助銅板經濟 攤商嗆蘇貞昌活在雲端

「振興五倍券」沒百元面額，攤商怒轟無助銅板經濟。（本報資料照片）

行政院今將公布「振興五倍券」規畫內容，預計10月推出，總計十張，內含三張1000元（台幣，下同，約36美元）、兩張500元、五張200元；選擇數位券的民眾，可綁定信用卡、電子支付、悠遊卡或一卡通等電子票證。並推出「家戶綁定」方案，讓使用效益最大化，例如行動不便的長者或嬰幼兒等，可讓家人代為運用。

來源：聯合新聞網

本報系聯合報報導，立院財政委員會昨至央行 考察時，立委賴士葆藉機詢問，五倍券模板已經做好了嗎？並質疑有三張1000元面額，「不好用，小店、攤商都用不到」，是不是應該多發100元面額？

央行總裁楊金龍表示，五倍券沒有規畫100元的面額，只有1000、500及200，最終由行政院決定。楊金龍解釋，此次主推數位振興券，用數位方式來協助小攤商，將整合各部會推出的動滋券、藝FUN券等各種振興券，將規模擴大。央行發行局局長鄧延達表示，設計稿都未定稿，沒有辦法做模，還在規畫中。如果把面額統統改成100元，印製成本會多三倍。

台北中國時報報導，五倍券最小面額200元起跳，讓主打銅板經濟的夜市攤商大跳腳，怒批「蘇貞昌是生活在雲端 嗎？」攤商直言，五倍券面額太大，許多家庭都會拿去賣場或3C產品專賣店購物，對小攤商沒幫助。

台中逢甲夜市激旨燒鳥老闆曾建榮表示，要振興攤商經濟，五倍券面額應愈小愈好，因夜市小吃都是銅板美食，最好有100元，甚至是50元面額，不能找零面額就應愈小才愈方便流通。

據報導，北市士林市場自治會長林天來痛批，五倍券沒有100元面額，對傳統市場及夜市來說根本一點幫助都沒。基隆廟口夜市陳姓攤商認為，與其發行五倍券，倒不如直接發放2000元現金，民眾才可能走進夜市消費。

高雄市凱旋青年夜市副總經理劉坤松指出，去年三倍券幾乎都是大型賣場、百貨業者受惠，如今五倍券面額又是200元起跳。

北市寧夏夜市觀光協會榮譽理事長林定國表示，寧夏夜市去年就已推出「區域貨幣 」，可用三倍券兌換寧夏夜市50元面額的區域貨幣，去年共兌換1000多萬元，全部200多家攤商都可使用。