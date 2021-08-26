監所受刑人包裝5倍券 公務員監工挨轟不務正業

台電、中油等國營事業被爆料，指派員工到監獄監督包裝五倍券（圖）。經濟部昨澄清，五倍券將比照去年三倍券包裝模式，由監所收容人協助包裝，公務人員、國營事業人員從旁監督。（取材自臉書）

行政院推動「振興五倍券」，強調不會再提升發放成本。但政治評論員朱學恒昨爆料，台電、中油等國營事業員工、監獄 受刑人協助分裝五倍券。在野民代齊轟行政院逼公務機關人員不務正業，「印證五倍券就是浪費行政成本、勞民傷財」。

來源：聯合新聞網

朱學恒昨出示台電公文表示，原以為自動包裝好的五倍券，竟都是台電、中油員工跑去監獄跟受刑人一起，以一天400元台幣包裝出來的，參與者唯一的誘惑就是可以打疫苗，而且不是高端疫苗 。

國民黨立委鄭麗文批評，蔡政府公然要求國營事業員工不務正業，還開出一天400元台幣的超低加給，並由各單位用旅費報支，原來蔡政府口中「五倍券發放不會增加更多成本」是這樣來的？她也質疑，蔡政府要求相關人等包裝五倍券，是以「國際疫苗支票」當作誘因。

民眾黨立委張其祿表示，國營公司有其職掌，不該做這些事，由此也印證五倍券就是浪費行政成本、勞民傷財。

時代力量立委陳椒華要求相關單位應充分尊重員工自由意願，不得以考績獎懲等方式強迫員工參與。

台北市議員徐巧芯在臉書指出，她也收到來自監獄的陳情。去年台北監獄負責三倍券分裝，因為「長官們」認為受刑人是最低廉的人力，但受刑人意願不高，最後只好加裝冷氣、三餐再加消夜，才能讓他們晚上、假日無止盡加班。

經濟部昨澄清，五倍券將比照去年三倍券包裝模式，由監所收容人協助包裝，公務人員、國營事業人員從旁監督確認相關作業。官員表示，去年三倍券包裝作業就徵詢自願的經濟部標檢局、台電、中油員工到監所監督，今年因防疫措施，「手工包裝生產線」距離拉長，需要更多監督人員，因此經濟部水利署員工也一起「出公差」。

官員指出，矯正署表示監所收容人防疫控制得當，到目前為止都是零確診，因此嚴格要求監督五倍券包裝作業的公務人員一定要打過疫苗；經濟部考量「不能強硬要求員工施打任何一個品牌的疫苗」，而部分員工施打過第一劑疫苗，皆在高端開放之前、全都是AZ或莫德納 ，且未施打過疫苗的員工沒有意願施打高端疫苗，公文中的疫苗廠牌才會僅列出AZ和莫德納。