曾救人獲總統表揚 今涉販毒收押

花蓮警方在簡男車子上起出14包三級毒品咖啡包。(記者王燕華／翻攝)

24歲簡姓男子11年前就讀國中時，英勇跳下海救起兩名溺水學生，被封「救難小英雄」，獲當時總統馬英九 表揚；長大後他涉嫌販毒，被花蓮警方逮捕，「英雄變藥頭」。簡供稱當兵時誤交損友染上毒癮，向父親道歉，檢察官依毒品 罪嫌聲押禁見獲准。

簡姓男子2010年暑假與同學到花蓮北濱海邊戲水，聽到海上傳來呼救聲，有三人溺水；他年僅13歲，因國小學過游泳，水性不錯，叫同學去報警，自己拉著岸邊救生圈跳海救人，分兩次把距岸分別10多公尺、30公尺的兩名男學生拉上岸，另一名溺水女學生被海巡署救上船，全數獲救。

英勇救兩條生命事蹟傳開，簡成了「救難小英雄」，當時總統馬英九還邀他上「治國周記」，同框提醒民眾夏日戲水防溺的重要性。

簡男長大後以廚師為業；花蓮縣刑大接獲情報，蒐證查出簡疑擔任藥頭販售毒咖啡 包，本月18日持搜索票到花蓮市逮捕簡男，在他車上搜出印有名車瑪莎拉蒂、外國運動品牌等圖樣的14包毒咖啡包，總重64公克。

簡供稱是當兵時誤交損友染上毒癮，承認吸毒但否認販售，十分後悔，談到國中時和總統同框的英勇事蹟，一度沉默不語；隨後請警方通知父親趕來，向父親道歉認錯。

警方依毒品罪嫌移送法辦，檢方認為簡有串證之虞，販毒網絡待查，向法院聲押獲准。