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米其林北中34家摘星 頤宮連4年3星 林佾華膺年輕主廚獎

台灣新聞組╱綜合26日電
富錦樹台菜香檳（松山）首次入選，就獲得一星。(圖：業者提供)
富錦樹台菜香檳（松山）首次入選，就獲得一星。(圖：業者提供)

米其林昨公布「台北台中米其林指南2021」摘星名單，今年獎項歷年最多，摘星餐廳共有34家，共7家新入列的1星餐廳，其中，君品酒店粵菜餐廳「頤宮」連續4年維持3星，是最大贏家，今年還摘下最佳服務大獎。

米其林指南今年因疫情首次改採線上發表，同時增列米其林綠星與最佳服務兩項大獎；會後並宣布，米其林明年將前進台南、高雄兩市。

連續三年獲得1星的侯布雄，今年晉升2星。評審指出，大廚Florence Dalia以優質食材搭配純熟技巧，傳達經典菜色時，更添細膩手法。其他2星餐廳大致不變，台北有七家、台中一家。

今年最耀眼的新星是三家首次入選就奪1星的餐廳，包括台北信義區的De Nuit、富錦樹台菜香檳（松山），以及敦化北路的T+T。台北有兩家餐廳由餐盤推薦晉升1星，包括先前呼聲很高的美福大飯店台菜餐廳「米香」，以及大安區的天婦羅餐廳牡丹。台中俺達的肉屋遷新址，仍再次入選1星，也被列為「新星」。

米其林摘星名單
米其林摘星名單

25家1星名單中，有7家新摘星。但已連續3年奪下1星的MUME及大三元酒樓，卻意外落馬，兩家餐廳都表示遺憾，但平常心看待，繼續努力。

全球有130多家餐廳摘下3星最高榮譽，君品酒店粵菜餐廳頤宮連續4年維持3星，被稱為「極致的餐飲體驗，值得專程到訪」。

台中無菜單現代料理餐廳「澀Sur-」與30歲主廚林佾華，雙雙奪得今年米其林指南大...
台中無菜單現代料理餐廳「澀Sur-」與30歲主廚林佾華，雙雙奪得今年米其林指南大獎。(記者趙容萱／攝影)
君品酒店粵菜餐廳頤宮四連霸奪三星，外場經理歐宛臻也摘下米其林首頒的服務大獎。(圖...
君品酒店粵菜餐廳頤宮四連霸奪三星，外場經理歐宛臻也摘下米其林首頒的服務大獎。(圖：米其林指南提供)

除了是唯一的3星餐廳，今年頤宮的歐宛臻還摘下首次頒發的「米其林指南服務大獎」，她謙稱是團隊的努力。

今年新星還有澀Sur-的年輕主廚林佾華，餐廳摘下1星，他則拿下「年輕主廚大獎」。30歲的林佾華畢業於餐飲專校，曾在樂沐與RAW餐廳歷練，與同學合夥創業，擅長運用法式手法和在地食材，優雅演繹台灣的日常料理。

明年米其林指南將首度加入台南和高雄，兩都都表示歡迎，認為有助兩地觀光旅遊業發展。

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