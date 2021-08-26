離岸風電興建延宕 2025綠能發電恐跳票

離岸風電風場興建進度大延遲，2023年以前預計要發電的風場，都將比原期程晚至少一年，問題也接踵而至。(圖：航港局提供)

台灣離岸風電風場興建進度大延遲，根據經濟部「最好的預期」，今年底應該完成2.6GW的離岸風電併網、共有8個風場，但目前卻只有1個風場、128MW上線，其他風場或因疫情 、或因對氣候事前掌握不足，紛紛緊追期限、甚至申請二度延期。

2023年以前預計要發電的風場，都將比原期程晚至少一年，恐使蔡政府2025年綠能 發電20%的支票面臨跳票。影響所及，不僅使國產化政策易遭挑戰，連帶開發商財務壓力增加，銀行放款風險增加，問題接踵而至。

走訪雲林現場，箔子寮漁港仍停泊探勘船，小型工作 船每天進出。這是離岸風電開發商達德主導的允能風場，去年初施工，理想狀況下，去年底應完成40座離岸風機，但從海堤向海遠望，距離箔子寮港外約10公里處，只見8座風機聳立海面，塔台周邊也有幾艘大型的工作船和機具，但似無施工狀態。

允能風場工程人員說，目前看到的是進行中的海纜工程，近來因疫情許多國外工程師和勞工無法入境，使打樁、裝機工程延宕，希望政府協助加速開放外籍人士入境。

今年6月，達德宣告允能受到疫情影響「有破產危機」，釋出股權。兩個多月後，達德傳來不那麼壞的消息，允能風場宣布「國產化準時並超額達標」，兩座變電站也皆由本土供應商興設完成；不過，工程進度落後46%。目前預計9月底，首批機組將完成併聯。

台電一期屬於第一階段示範風場，原應去年併聯，但受疫情影響，21座風機在今年6月中終於全部安裝完成，已併聯17部，以8月底完成所有風機併聯發電為目標。

允能和台電一期，經濟部都同意從去年展延至今年，且能源局對於該兩風場、共429MW，在年底併聯頗有信心。不過，上緯主導的海能風場就命運多舛，申請第二度展延仍在補件程序，該風場的378MW本也該去年底併聯，如今前途未卜，麗威則因飛安問題遭解約。

另外，沃旭主導的大彰化東南與西南風場、共900MW，以及CIP主導的彰芳＆西島風場其中100MW，最佳規畫都是在今年底完全併聯，經濟部能源局表示，後者應能如期完成，前者則在努力中，兩家業者都還沒有申請展延。

經濟部對於第二階段的遴選契約的風場都有所「優待」。在規畫年限中，若完成一半風機併聯，或是未完成風機完成、但水下基礎全數安裝完成，也算過關，剩下的進度可以「順延」一年。