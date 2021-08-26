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「扁柏炭烤牛排」…檢翻山蒐證挖LINE戳破喬建中謊言

記者江良誠、黑中亮／南投26日電
5月玉山大火延燒12天才熄滅，玉管處說這是山林浩劫。(翻攝自臉書)
5月玉山大火延燒12天才熄滅，玉管處說這是山林浩劫。(翻攝自臉書)

玉山森林大火造成台灣近年最大山林浩劫。肇事者喬建中等人稱是不慎踢翻爐火造成，但他常在登山社團貼文，自豪生火經驗可「蒸小籠包」、「扁柏炭烤牛排」，檢警為此花五天四夜上山勘查，從營火殘跡及喬等人LINE群組對話，證實五人盜採林木生火才釀禍，拆穿喬建中謊言。

喬建中常在社群貼文，稱「生火是我家從小唯一的訓練課程」，還說「同行的小朋友有時看我任性的蒸鼎泰豐小籠包，聽我嚴令把柴火中不是扁柏的雜木全部抽掉再開始炭烤牛排」。玉山大火後，一番踢翻瓦斯爐的言論引起網友質疑。

南投地檢署啟動「國土聯繫平台」，檢察官6月2日到喬建中5人住處搜索，查到他們在LINE群組上對話，6月3日至7日，率領嘉義林管處等單位花5天時間，來回步行60公里到杜鵑營地勘查，蒐證確認喬等人盜伐刺柏、撿拾竹木違法生火。

檢方說，喬建中等三男二女到大水窟山賞杜鵑，喬擔任領隊並申請入園，入園許可證上載明「公園區域內依法禁止營火」。

其中鍾男LINE群組上留言「我怕臨時要烤鹿肉，瓦斯不夠怎麼辦？」喬回答「烤鹿肉當然不會用瓦斯」、「我確實有考慮是否要帶鋸子」。他未反對鍾男帶鋸子鋸樹及撿拾枯枝生火，其他三人也都沒反對。

5月15日下午5時多，5人抵達杜鵑營地，撿拾枯枝生火，鍾男並鋸刺柏作為營火木塊，生火煮食後到帳棚休息，隔天凌晨1時多，周邊箭竹因高溫引燃，喬建中等人擔心生火被發現自行滅火，沒通報消防隊，以為撲滅。

未料，地面松針、箭竹的腐植層持續悶燒，凌晨4時火勢再起，且迅速失控蔓延，五人才向南投縣消防局報案，並在6時撤離下山。

玉管處說，營火堆下方腐植層多為台灣二葉松、鐵杉、冷杉等針葉樹為主，油脂含量高，火勢在地底悶燒，最後竄升為地表火、樹冠火，加上風助火勢，林火一發不可收拾，讓珍貴林地付之一炬。

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