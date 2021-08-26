「盜木生火」釀玉山大火 NCC前專委被求償2.2億

(圖：嘉義林管處提供)

NCC前專門委員喬建中等5人，5月攀登玉山在杜鵑營地引發森林大火，燒掉79公頃山林。喬建中聲稱是踢倒爐火引起，但南投地檢署檢察官 上山勘查，發現喬建中等人違法盜採林木生火煮食，才釀成山林浩劫，事後企圖掩蓋事實，昨依違反森林法將5人起訴，請求從重量刑。

這場火造成林木被害面積逾22公頃，且延燒12天才熄滅，林務局、空勤總隊、陸軍航空特戰指揮部、消防局等動用大量人力物力救災，火場還位於海拔3200公尺，當地缺乏水源，光步行前往就要3天。

農委會林務局昨說，為此將向喬建中等5人求償包括救災成本、林木及生態服務價值共2億2859萬元(台幣，下同，約811萬美元)損失，創下台灣 森林大火史上最高求償紀錄，其中光是碳吸存、水源涵養、土砂流失防治及生物多樣性等生態服務價值，就損失1億9733多萬元；南投地方法院已裁定同意對5人提出假扣押。

過去求償最高紀錄為2001年的梨山大火，當時林務局求償1億600萬元。

●上山前已約定鋸樹生火

喬建中等人辯稱是不小心踢翻瓦斯爐才造成，但外界質疑一般登山爐傾倒也不可能造成這麼嚴重大火。南投地檢署檢察官鄭文正與南投消防局、嘉義林管處及保7總隊等人，特地前往杜鵑營地勘查，並使用衛星影像偵測受害山林面積，從喬建中等人的LINE 群組上，發現5人早已約定上山鋸樹生火煮食，涉嫌竊盜林木並違法生活。

南投地檢署昨偵結，依違反森林法起訴5人，其中竊盜林木可處1年以上、7年以下徒刑；生火燒毀森林可處2年以下有期徒刑、拘役或科30萬元以下罰金。檢方還痛批喬建中5人，因為一己之私，造成高山森林生態浩劫，犯後意圖滅證及掩飾犯行，建請法院從重量刑。

NCC說，尊重檢方對於該案偵辦的處理結果，並依法將喬建中停職，且主動依公務員懲戒法規定，已於5月24日函送監察院審查，後續將依懲戒法院審理結果執行相關懲戒決定。

玉山國家公園痛心林火起因個人過失行為，對自然生態環境造成的傷害，可能需要數十年才能恢復林貌；呼籲山友應引以為戒，絕對遵守森林「嚴禁生營火」，也不要忽視林間的腐植土，不但易燃且容易造成悶燒不滅。