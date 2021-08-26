我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國漂亮直播主「突慘叫」消失螢幕…警：車輾壓亡

南達科他「摩托車節」慘況重演 主辦郡確診增1550%

「盜木生火」釀玉山大火 NCC前專委被求償2.2億

台灣新聞組╱綜合26日電
(圖：嘉義林管處提供)
(圖：嘉義林管處提供)

NCC前專門委員喬建中等5人，5月攀登玉山在杜鵑營地引發森林大火，燒掉79公頃山林。喬建中聲稱是踢倒爐火引起，但南投地檢署檢察官上山勘查，發現喬建中等人違法盜採林木生火煮食，才釀成山林浩劫，事後企圖掩蓋事實，昨依違反森林法將5人起訴，請求從重量刑。

這場火造成林木被害面積逾22公頃，且延燒12天才熄滅，林務局、空勤總隊、陸軍航空特戰指揮部、消防局等動用大量人力物力救災，火場還位於海拔3200公尺，當地缺乏水源，光步行前往就要3天。

農委會林務局昨說，為此將向喬建中等5人求償包括救災成本、林木及生態服務價值共2億2859萬元(台幣，下同，約811萬美元)損失，創下台灣森林大火史上最高求償紀錄，其中光是碳吸存、水源涵養、土砂流失防治及生物多樣性等生態服務價值，就損失1億9733多萬元；南投地方法院已裁定同意對5人提出假扣押。

過去求償最高紀錄為2001年的梨山大火，當時林務局求償1億600萬元。

●上山前已約定鋸樹生火

喬建中等人辯稱是不小心踢翻瓦斯爐才造成，但外界質疑一般登山爐傾倒也不可能造成這麼嚴重大火。南投地檢署檢察官鄭文正與南投消防局、嘉義林管處及保7總隊等人，特地前往杜鵑營地勘查，並使用衛星影像偵測受害山林面積，從喬建中等人的LINE群組上，發現5人早已約定上山鋸樹生火煮食，涉嫌竊盜林木並違法生活。

南投地檢署昨偵結，依違反森林法起訴5人，其中竊盜林木可處1年以上、7年以下徒刑；生火燒毀森林可處2年以下有期徒刑、拘役或科30萬元以下罰金。檢方還痛批喬建中5人，因為一己之私，造成高山森林生態浩劫，犯後意圖滅證及掩飾犯行，建請法院從重量刑。

NCC說，尊重檢方對於該案偵辦的處理結果，並依法將喬建中停職，且主動依公務員懲戒法規定，已於5月24日函送監察院審查，後續將依懲戒法院審理結果執行相關懲戒決定。

玉山國家公園痛心林火起因個人過失行為，對自然生態環境造成的傷害，可能需要數十年才能恢復林貌；呼籲山友應引以為戒，絕對遵守森林「嚴禁生營火」，也不要忽視林間的腐植土，不但易燃且容易造成悶燒不滅。

檢察官 台灣 LINE

上一則

五倍券沒百元面額無助銅板經濟 攤商嗆蘇貞昌活在雲端

下一則

新聞評論／不知急民所急 陳時中只等著選市長？

延伸閱讀

舊金山經文處 首辦聖荷西台商交流會

舊金山經文處 首辦聖荷西台商交流會
玉山科技講座：AI應用 將是更大型產業革命

玉山科技講座：AI應用 將是更大型產業革命
玉山科技協會 13日座談智能AI時代

玉山科技協會 13日座談智能AI時代
芬蘭50年來最嚴重森林大火 吞噬300公頃林地

芬蘭50年來最嚴重森林大火 吞噬300公頃林地

熱門新聞

陸姓作家昨天在臉書分享打高端經歷，自認跟蔡總統同一梯接種「很榮幸」。(取材自臉書)

台56歲網路作家打高端疫苗 隔日不適猝死

2021-08-24 01:41
鴻海創辦人郭台銘（左）、夫人曾馨瑩（右）與家人返台，由於防疫緣故，郭台銘與家人搭上防疫計程車離去，未接受媒體採訪。記者林伯東／攝影

郭台銘返台 未針對疫苗進度發言

2021-08-22 11:33
金融時報分析警告，對於兩岸問題，台灣在躲避現實。美聯社

堅信美國爸爸？FT：台灣全民上下漠視中共可能來犯的現實

2021-08-23 05:29
立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）。 路透

立陶宛遭經濟報復 台外交部：串連美國全力聲援

2021-08-23 08:42
桃園市56歲陸姓網路專欄作家昨天帶兒子、女兒接種高端疫苗，隔天上午卻突然失去呼吸、心跳，送醫不治。圖為陸姓作家住處。記者翁唯真／攝影

陸姓作家打高端隔天送醫不治 家人：他有高血壓病史

2021-08-24 11:23
李行對台灣電影與華人影壇都有極重要的貢獻。(本報資料照片)

「台灣電影之父」導演李行心肺衰竭病逝 享耆壽91歲

2021-08-19 23:48

超人氣

更多 >
8旬翁破金氏紀錄成全球最髒的人 67年不洗澡原因藏洋蔥

8旬翁破金氏紀錄成全球最髒的人 67年不洗澡原因藏洋蔥
吳亦凡事件後 當局開轟「飯圈」與「娘泡」

吳亦凡事件後 當局開轟「飯圈」與「娘泡」
中國搶先送200萬劑疫苗 越南：不會加入反中聯盟

中國搶先送200萬劑疫苗 越南：不會加入反中聯盟
論文剛登Nature期刊 碩士回鄉當公務員 網友：見好就收

論文剛登Nature期刊 碩士回鄉當公務員 網友：見好就收
美：武漢病毒所6億修空調？ 中批「不懂中文的鬧劇」

美：武漢病毒所6億修空調？ 中批「不懂中文的鬧劇」