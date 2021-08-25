新航台北往返洛杉磯復飛 桃機灑水迎接慶祝

新加坡航空25日復飛台北往返洛杉磯航班，新航台灣分公司總經理蔡建華表示，台北-洛杉磯航線的推出，展現新航在台灣重建並拓展航網的承諾；同時，新航將繼續保持靈活及彈性，把握在客、貨運上的營收及成長。中央社

新加坡 航空停飛台北往返洛杉磯航班13年後今天復飛，新航班機在抵達桃園國際機場時舉行灑水迎機儀式，新航表示，未來將保持靈活及彈性，把握在客貨運上的營收及成長。

新航班機下午4時12分由新加坡飛抵桃園國際機場並接受灑水迎機儀式，吸引許多工作人員圍觀表示，「受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，已經有很長一段時間沒有看到灑水迎機儀式」，紛紛拿出手機記錄這歷史的一刻。

新航台灣 分公司總經理蔡建華表示，台北及洛杉磯航線的推出，展現新航在台灣重建並拓展航網的承諾。同時，新航將繼續保持靈活及彈性，把握在客運及貨運上的營收及成長。

蔡建華指出，新航在2008年10月停飛台北往返洛杉磯航班，時隔13年後航班再度展開，第一班直飛航班於台北時間下午5時50分，自桃園國際機場起飛，預計於美國時間下午3時20分抵達洛杉磯國際機場 ，為避免群聚，取消以往例行的登機慶祝儀式。

蔡建華說，台北與洛杉磯間的直飛航線將提供每週3班服務，由新航SQ36航班在每週三、五、日，在台北時間下午5時50分自台北飛往洛杉磯；SQ35航班則於每週一、四、六，美國時間凌晨0時40分自洛杉磯飛往台北。

新航表示，直航服務班機使用空中巴士A350-900長程機型執飛，提供42個商務艙、24個優選經濟艙與187個經濟艙座位。

受疫情影響，台灣實施嚴格境管，禁止旅客在台灣轉機，因此從新加坡搭機的旅客需在台灣下機，想要搭乘新航經台北到洛杉磯的旅客僅能從台灣登機。

另外，航空貨運暢旺，新航也希望藉由復航台北往返洛杉磯航線，將一般貨郵、生鮮產品及高科技產品自台灣運送至美西。工作人員也表示，復航後的首架航班「貨很滿」。