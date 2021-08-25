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非洲豬瘟闖關遭飆罵 海關：守成算蘇的 破口算我們

台灣新聞組／台北25日電
行政院長蘇貞昌23日視察「航空快遞包裹X光機檢查情形」時表示，近日發現不肖業者走私進口非洲豬瘟肉製品，要求財政部關務署要提出防堵與解決辦法。（圖：行政院提供）
行政院長蘇貞昌23日視察「航空快遞包裹X光機檢查情形」時表示，近日發現不肖業者走私進口非洲豬瘟肉製品，要求財政部關務署要提出防堵與解決辦法。（圖：行政院提供）

台灣防堵非洲豬瘟走私破口，財政部昨天表示，即日起對越南空運快遞進口貨物全面拆袋進倉、100%查驗，其餘地區的高風險業者若有違規進口豬肉製品的不良紀錄，也將比照辦理；針對屢次違規的涉案報關物流業者「仲賀國際」，廢止其報關業務證照。不過蘇揆突檢公開飆罵，也重挫海關士氣，內部反彈情緒瀰漫。

關務署表示，已全面檢討快遞貨物通關及查緝作為，將依快遞業者進口違規情節，滾動修正風險等級，並要求最高風險等級業者不得併袋通關。

官員表示，非洲豬瘟的來源是中國大陸，海關必然會緊盯大陸貨，因應風險變化調整，將越南列為高風險地區，查驗比率提高，漏掉的比率就會比較低。

不過，蘇揆突檢公開飆罵，海關士氣低迷，但官員對外仍低調不敢言。海關退休高層指出，過去二年多海關同仁防堵非洲豬瘟，此次很遺憾出現漏網之魚，但防守有成是「蘇貞昌的」，出現破口就是海關的，所有的努力就被一句話化為烏有，「真的是情何以堪」！

海關退休高層直言，「不可能100%、再多人也不夠」，由於每天快遞貨物進口約20萬件，1%就是2000件，每秒要驗三件才能在一天內驗完，根本不可能。「警察抓小偷也不可能100%，小偷沒被抓到就是警察的錯嗎？」

他指出，海關本來就是風險管理，查驗比率愈高，貨物通關速度就愈慢，不但業者怨、民眾罵，還會被立委K。針對蘇揆大酸海關「跟走私業者協商好了」，海關退休高層怒回，蘇揆對海關可以耍官威，但對民眾「官沒那麼大」，不能蠻幹。

對於蘇貞昌飆罵海關官員，國民黨立委鄭麗文批評，蘇內閣螺絲掉光光，出事後再來震怒狂飆官員，有用嗎？國民黨立委賴士葆也質疑，「3＋11」防疫破口，中央流行疫情指揮官陳時中說他負責；154隻走私貓被安樂死，農委會主委陳吉仲說他決定他負責；政務官說負責，就是應該下台，非洲豬瘟破口誰負責都無所謂，因為蔡政府官員就是出一張嘴巴表示負責。

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