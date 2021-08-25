黑白集／防疫炒作仇中 誰捅非洲豬瘟破口？

台灣出現首宗來自越南的走私非洲豬瘟肉品。圖／農委會提供【作者：吳姿賢，日期：2021-08-25，數位典藏序號：20210825104735721】

不肖業者空運走私越南 肉品，驗出非洲豬瘟，已銷遍全台。政府部門緊急動員，防堵病毒循廚餘侵害台灣 豬。諷刺的是，蘇揆上月才在食安會報警告中國 大陸豬肉可能大舉走私入台，要求加強緝私，豈料越南疫豬早已流通台灣多時。

這起事件讓養豬業拉警報，一個沒搞好，台灣豬可能又得禁止出口。農委會主委陳吉仲說，雖是首次查到，卻非首批，原來走私的越籍母女已營業五個多月。蘇貞昌自吹對付非洲豬瘟如何神勇，矛頭指向中國，卻不知越南早已後來居上。

事實上，檢警在各地越南小吃店和雜貨店查到過其他郵購的越南肉品，顯然家鄉味已是特定群體的消費日常。中央不接地氣，未下令嚴查，難怪民間發展出各式台越供應鏈。

蘇揆把非洲豬瘟與中國畫上等號，規定中港澳旅客行李須100%查驗；但去年起，邊境查獲越南豬肉的豬瘟陽性率已超過中國。因為新冠疫情，走私改循電商平台發展，台越空運抽檢率低，形同大破口。業者不惜昂貴空運費用，證明錯誤政策使其有利可圖。

蘇貞昌利用防疫炒作仇中，邊防只對準大陸，導致去年新冠疫情由歐美侵台。諾富特的破口，不就是外籍機師趴趴走？病毒無國界，意識形態中毒的官員才是致命危機。蘇揆放進非洲豬瘟，范雲可有伴了。