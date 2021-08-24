岳母遭6野狗狂追摔死 電影監製向蔡英文陳情要官員道歉

新竹市75歲王姓老婦21日清晨到南寮遊客服務中心晨運時，遭到六隻流浪犬包圍追逐。（記者張裕珍／翻攝）

75歲王姓婦人21日清晨到新竹南寮遊客服務中心晨運，遭六隻流浪犬包圍追逐，驚慌跌倒頭部重創，送醫不治；王婦女婿電影 監製藺奕上總統蔡英文臉書 陳情，指南寮野狗傷人不是首次，「政府姑息與怠惰造成人民死亡」。市府動防所昨表達遺憾，強調已捕獲四隻肇事犬，未來會加強防範措施。

藺奕在臉書揭露此事，並到總統臉書留言，他說，丈母娘在南寮遊客服務中心散步卻遭一群野狗攻擊，驚嚇跌倒送醫不治，此事來得突然，最不捨是自己岳父過度自責當天沒陪妻子散步，攜手多年的牽手驟逝而崩潰了。

藺奕強調，發生地不是在荒野、海灘，而是在遊客服務中心，南寮野狗傷人不是第一次，他不會提國賠，只希望政府官員因流浪動物管理不當造成傷亡，向他岳父與家人公開道歉，否則家族不會善罷甘休。

調查王姓婦人21日早上7點左右獨自在南寮遊客中心後方空地散步，有六隻流浪狗上前包圍，其中五隻不停吠叫、追趕，老婦害怕逃離，不慎摔倒，頭部撞擊地面。因沒人目擊，一小時後才被民眾發現。老婦顱內大量出血，送醫時已無呼吸心跳，當晚8點宣告不治。

檢警前天相驗，確認婦人的致命傷在頭部，監視器顯示老婦當時遭六隻流浪犬包圍、追逐，驚嚇跌倒；檢方要求追查犬隻有無主人，涉及過失致死刑責。

新竹市動物保護及防疫所長楊家民昨天慰問家屬，表示已在附近捕獲四隻狗，體內均無晶片 ，研判是無主流浪犬；四隻狗捕獲時都沒攻擊性，送安置收容，持續搜捕其他肇事犬。

南寮港區一帶流浪犬眾多，有婦人形容「很凶猛，會吠叫，還會追人」，常直接霸占馬路，有小孩的遊客特別害怕。