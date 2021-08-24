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非洲豬瘟走私肉品 流向全台1302處 12縣市查獲可疑肉品

台灣新聞組／台北24日電
台灣首度查獲非洲豬瘟走私肉品，警政署通報全台清查，澎湖縣警方前天在一處民宅查扣七包可疑肉乾製品送驗。（圖：警政署提供）
台灣首度查獲非洲豬瘟走私肉品，警政署通報全台清查，澎湖縣警方前天在一處民宅查扣七包可疑肉乾製品送驗。（圖：警政署提供）

越南某公司輸入肉製品被驗出含非洲豬瘟病毒，恐引發本土豬染疫風險，檢警發現該公司的貨品流向全台1302處所，緊急動員清查過濾，於12縣市查獲19件可疑肉製品送驗；該公司在台負責集貨的鄧姓婦人與她女兒阮姓女子昨遭新北地檢署以涉犯私運管制物品進口等罪嫌聲押獲准。

根據鄧婦電腦中買家名冊及貨物清單，越南進口貨品發給全台21縣市、1302處下游通路，包括雜貨店、小吃店及個人。警政署已清查1297處，剩下5處今清查完畢。

警方至昨晚在基隆、新北、桃園、新竹縣、苗栗、彰化、南投、台南、高雄、花蓮、台東和澎湖查獲19件可疑肉製品，包括月餅、肉條、肉鬆、香腸、火腿等，已送驗是否含非洲豬瘟病毒。

檢警調查，越南某公司今年1月起輸入肉品、香菸、菸草，由嫁來台灣17年的鄧姓婦人負責集貨後，送往全台越南雜貨店。

鄧婦供稱是越南的公司雇用她配貨，她女兒是負責轉發代購越南貨品資訊，兩人都說不知道進口肉製品違法。檢方認為兩人涉犯私運管制物品進口、擅自輸入禁止輸入之檢疫物等罪嫌，聲押禁見獲准。

非洲豬瘟重要傳播途徑就是被病毒汙染的廚餘，若市面上這批非洲豬瘟走私豬肉成為廚餘後流入養豬場，又沒有經過標準高溫蒸煮程序，可能成為非洲豬瘟防疫破口。環保署表示，將針對全台676家廚餘養豬場啟動全面大稽查，若違反高溫蒸煮規定，將要求地方縣市從重處分。

農委會也指出表示，中央畜產會與衛福部食藥署將盤點全台500多家具有高風險的東南亞食品商家，預計一、兩周內稽查完畢，若違規將依食安法處理。

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