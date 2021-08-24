太魯閣號事故報告：6成4死者是站票 台鐵工地有6缺失

台鐵太魯閣號4月2日因撞上從邊坡翻落的貨車，釀49死、逾200人輕重傷。（本報資料照片）

台鐵太魯閣號 事故釀49死、逾213輕重傷。國家運輸安全調查委員會昨公布厚達200頁的事實資料報告，驚見死亡旅客中竟高達30人是站票旅客，占所有死亡旅客約六成四。運安會說，將建議台鐵重新擬定站票策略；台鐵則回應說，將審慎研議站票措施。

據運安會調查，扣除兩名殉職司機員，其餘47名死亡旅客中，有30人是站票旅客，座票僅13人，另有4人無法確認，死者站票比率高達六成四。

外界昨質疑，若台鐵新自強號不賣站票，事故死傷程度也許沒那麼嚴重。早在事故發生後，當時就有罹難者家屬跳出來直指傷亡慘重恐與站票有關。

太魯閣號罹難旅客 30人站票

一度檢討站票 不了了之

運安會主委楊宏智昨直言死亡站票「比率很高」；運安會鐵道調查小組組長林沛達說，會建議台鐵重新評估安全績效，並重新擬定站票策略，像是高鐵都把自由座放在後面車廂。運安會鐵道專業小組召集人李綱說，將進一步模擬在有無彎道、以及各種時速底下的站票衝擊，根據量化後結果做全盤討論。

據了解，台鐵事發後曾檢討站票措施，還一度討論到哪節車廂不准站，或將站票數往下調，但礙於沒找出站票與安全正向關聯，最後不了了之。

但台鐵局長杜微說，昨是首次看到死亡站票數據，已交代相關單位研究站票對安全的影響，將審慎研議站票措施。

此外，運安會報告也針對台鐵工地安全管理點出六大缺失，包括當天現場施工未通報、工地無門禁管制、業者雇用非法移工、現場未設置護欄、操作重型機具的肇事工地主任李義祥和外籍移工皆無合法證照等。

運安會鐵道專業小組召集人李綱表示，台鐵應積極性管理，而不是說「我已經叫他不能施工，他又去施工」，這沒有人可接受的。

負責鐵道監理的交通部鐵道局說，若有涉違失事項認定改變，將重新檢討相關人員疏失責任。台鐵說，已進行臨軌工程標案公安 檢視等六項安全改革措施，後續將持續滾動式檢討。