太魯閣號事故：肇事貨車電瓶不良 廠商知情未換釀災

運安會23日公布台鐵太魯閣號事故事實資料報告，並公布台鐵工地安全六大缺失。（記者鄭超文／攝影）

根據運安會昨公布的太魯閣號 事故事實資料報告，發現肇事工地主任李義祥當天前往工地時，就發現肇事大貨車有電瓶不良情形，但未更換，還把車子照樣開去工地卸載廢輪胎，導致大貨車在工地熄火後無法發動，最後找怪手想把貨車拉近以便接電，卻因吊帶鬆脫，導致貨車翻落軌道釀災。

此外，運安會調查指出，事發地點附近的施工便道為台鐵 局既存道路，工程前就未設置安全防護措施，工程期間更發生過兩次混凝土預拌車打滑紀錄，但現場僅以兩個交通錐再加上一條警示旗警示，並未設置護欄，台鐵也沒有相關設施設置的缺失紀錄。

運安會鐵道專業小組召集人李綱說，事故發生時，移工阿好有到軌道旁邊揮手示警，但列車從仁和隧道出來到撞上工程車，僅短短7秒，又是彎道，加上司機員剛出隧道約需1點179秒的「明適應」，實際反應時間僅5、6秒，但列車時速126公里，乘客有聽見長鳴笛聲，但僅降速至123公里，司機根本措手不及。

李綱表示，當天李義祥發現大貨車無法發動，找來機電廠商接電，廠商有提到「電瓶狀況不好」，建議更換，但李義祥未換，接完電後照樣把貨車開往工地。李義祥一路卸載廢輪胎都不敢熄火，未料卸載完畢後打算迴轉，車輛卻在彎道處打滑不慎熄火。

運安會調查，李義祥除了請阿好拿石頭放在貨車後輪頂著外，還請阿好把怪手開來，再由李負責操作，想把車輛拉近一點，好方便接電。李義祥利用吊帶綁在大貨車的立柱和怪手的挖斗上，登上怪手操作，一連兩次拉動，大貨車沿施工便道多次頓挫且下滑，此時車輛因熄火電力不足，行車視野輔助系統影像紀錄中止。

運安會推估，隨後可能因吊帶鬆脫、貨車滑動，車上又沒人，加上右後輪已陷入邊坡，等於懸空，大貨車就翻滾墜落在軌道上。

運安會還調查，事發時正值清明連假，台鐵雖通知廠商停工，但現場除了李義祥與阿好外，還有四名工人在明隧道內進行斜撐綁鋼筋工程，顯見工地沒人做安全管理。