副司令上尉兒 爛醉罵警遭送辦 陸軍：嚴懲

賀男對警方爆完粗口後，被員警壓制在地逮捕。(圖：聯合報讀者提供)

陸軍裝甲564旅上尉軍官賀靖廷，前天凌晨酒後在高雄鳳山區街上喧嘩，警方獲報到場，賀渾身酒意對警方連爆粗口，被當場壓制逮捕，依妨害公務、公然侮辱等罪嫌送辦。賀男父親是現任陸軍中將副司令賀政，陸軍8軍團昨天表示一切依法處置，賀員不當行止，將依「刑懲併行」原則檢討嚴懲。

高雄警方前天凌晨一時許接獲民眾報案，鳳山區中泰街有年輕男子大聲喧嘩，影響安寧，員警趕到現場，賀靖廷（31歲）走路不穩，全身散發濃濃的酒味，不僅不顧防疫 規定未戴口罩 ，見警方查驗身分態度囂張，不願配合。

賀男自稱被打，要求員警「你要不要去錄那個打我的人？長官，我有受傷啊！」隨後突然爆出三字經，員警原本態度和緩規勸，但賀男連爆多次粗口，警方隨後強制執法，直接將賀壓制在地，依現行犯逮捕。

賀男遭逮後驚動軍方人員到場，警方確認身分才知是陸軍裝甲564旅上尉幕僚，父親還是剛升任中將不久的陸軍副司令賀政；賀男目前正在國防大學正規班受訓，休假與友人餐敘，因為喝得爛醉誤事，鬧上警局。

陸軍八軍團說，賀靖廷受訓休假期間酒後喧鬧，被員警以妨害公務等罪移送，全案由檢警偵辦。賀員不當行止影響軍譽，會檢討嚴懲，並列為案例，加強官兵軍法紀教育 及營外動態掌握。