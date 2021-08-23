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祖孫陳屍車內 警：排除自殺 疑是熱死

記者謝進盛／台南23日電
64歲黃姓婦人和年僅4歲孫子22日晚陳屍在台南市一間國小附近的轎車內。(記者謝進盛／攝影)
64歲黃姓婦人和年僅4歲孫子22日晚陳屍在台南市一間國小附近的轎車內。(記者謝進盛／攝影)

台南市麻豆區昨晚發生祖母和孫子雙屍命案，64歲黃姓婦人和年僅4歲孫子，被發現陳屍在紀安國小旁轎車內，身上沒有外傷；警方調查，黃姓婦人昨天中午帶孫子到附近神壇收驚，上車後疑似因高血壓等宿疾，高溫突然熱衰竭，4歲孫子無力求助，雙雙不幸喪命。

台南市消防局昨天晚上7點左右接獲民眾報案，指麻豆區謝厝寮紀安國小旁，有一名60多歲婦人及約4歲男童，分別陳屍轎車駕駛座及右前座，均已無生命跡象。

救護人員趕到，兩人都已死亡，未送醫；警方查出死者是黃姓婦人和她四歲孫子，陳屍轎車登記在黃婦名下，兩人身上沒有外傷，車上也沒有木炭及遺書，排除他殺，但也不像尋短，通知家屬趕來協助調查。

「中午才剛來收驚…」附近一名婦人說，黃婦及四歲孫子昨天中午才來收驚，當時阿嬤說話跟常人一樣，沒有異狀。

警方昨晚查出黃婦有高血壓、糖尿病等慢性病宿疾，平日健康不佳，昨天中午高溫達攝氏30餘度，因她車子停的地點附近無人，警方不排除兩人收驚完後上車，黃婦因瞬間熱衰竭無人搶救昏迷，孫子年紀小也無法求救，兩人受困車內無法逃出，不幸釀成悲劇。

報案民眾說，這輛車昨天中午就停在現場，昨晚7點天黑後仍停在原地，他覺得很奇怪，上前查看才發現憾事。

高血壓 高溫 糖尿病

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