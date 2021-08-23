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進口月餅夾帶 台首查獲走私非洲豬瘟肉品

記者吳姿賢、丘采薇／台北23日電
農委會22日宣布，台灣首度查獲越南走私且檢出非洲豬瘟陽性的豬肉製品。(圖：農委會防檢局提供)
農委會22日宣布，台灣首度查獲越南走私且檢出非洲豬瘟陽性的豬肉製品。(圖：農委會防檢局提供)

農委會昨公布，非洲豬瘟疫情延續3年半，台灣首度查獲走私且含非洲豬瘟陽性病毒的越南豬肉製品，總計71公斤，主要為香腸及火腿。該名業者近期大量進口月餅再夾帶走私豬肉，檢調將往前追查紀錄，不排除有未查獲的走私肉流通到市面。

蔡英文總統昨晚在臉書指出，非洲豬瘟防疫防走私工作，絕對不可鬆懈，因為20多年前台灣養豬業遭到口蹄疫重創，原因正是走私。即刻將加強邊境防疫檢查，提高對高風險業者的查驗頻率；針對該案上、中、下游通路全面追查；全面稽查販售越南食品的店家；使用廚餘養豬的牧場，加強查核落實廚餘高溫蒸煮程序。

農委會主委陳吉仲說，檢調單位8月19日晚間在新北市新莊區一處民宅，查獲71公斤越南走私肉品，經家畜衛生試驗所兩度檢驗，昨下午確認這批肉品帶有非洲豬瘟陽性病毒，若未及時攔阻流通到市場及畜牧場上，非洲豬瘟防疫可能破功。

陳吉仲說，這批肉品透過空運走私，關務署正清查且會「往前追」，該名業者可能曾走私更多越南豬肉製品，並販售給中下游店家。檢調已扣留銷毀走私肉，並與關務署、農委會、衛福部等單位成立專案小組，希望找回所有可能流入市面的肉製品並銷毀，其次將全面清查台灣所有越南食品商家，確保所販售的豬肉製品須為台灣製。

內政部刑事警察局長黃嘉祿說，此案是民眾向雲林縣斗六分局檢舉才發現，將逐一清查該名業者進口貨品後的下游，「賣到哪裡都會調查」。

關務署副署長陳依財說，此案透過空運走私，由於中秋節將至，這家業者近兩周已進口200多公斤肉品，其中一半是月餅，透過夾纏方式將走私豬肉混在合法產品裡。

不過，該案靠檢舉才破獲，號稱「百分百檢驗」的X光機形同失效，陳依財坦言有檢討空間，邊境每天有20萬份肉品要檢驗，官員要3秒內判讀，尤其這家業者將走私肉混在其他肉品、物品，X光無法清楚顯示才有偷渡機會，未來會加強專業訓練。

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