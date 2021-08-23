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黑白集／官僚輕忽生命 若是熊貓也一律銷毀？

黑白集
154隻走私貓被安樂死，許多愛貓人憤怒到蔡英文總統臉書留言。圖為蔡英文與愛貓蔡想想。 (翻攝自蔡英文臉書)
154隻走私貓被安樂死，許多愛貓人憤怒到蔡英文總統臉書留言。圖為蔡英文與愛貓蔡想想。 (翻攝自蔡英文臉書)

海巡署查獲漁船走私100多隻貓，次日迅即將牠們全部安樂死。此事正好發生在國際「流浪動物日」，備顯諷刺。動保團體對此強烈不滿，愛貓人並到蔡總統臉書抗議；農委會防檢局則公事公辦地說，為防止傳染病，依慣例一定是「銷毀」。

把奪走動物的生命，像焚燒毒品般說成「銷毀」，顯示這些官員對生命毫無感覺。防檢官員如此冷酷粗暴，主要原因是政府的法制落後。目前台灣法律對走私動物並無明確規範，所謂「銷毀」，只是根據《走私沒入動物及其產品處理作業程序》的行政命令處理。防檢官員自稱「依慣例」處理，因為他們知道，這次貓的大屠殺缺乏完整的法律授權。

試想，政府查獲的走私動物若是瀕危物種如熊貓、白犀牛，也會不由分說將牠們「銷毀」嗎？那樣的話，國際的讉責必定排山倒海而來。可見，銷毀並非鐵律，只是不文明國家官僚便宜行事的藉口。綠營拿「口蹄疫豬」為政府辯解，更是比喻不倫。

更別忘了，防檢局的主要職責是在防疫和檢疫，而非銷毀。為防走私動物帶入未知的疾病，政府大可先將牠們隔離一定期限，俟確保安全，再交由民眾或特定機構領養，這才是人道作法。蔡總統經常展示她對愛貓「想想」的寵溺，請愛屋及烏吧，動保是專供炫耀的嗎？

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